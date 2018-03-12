Володин: Табаков никогда не забывал свою малую родину

Москва, , 17:49 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным, близким и всем поклонникам таланта Олега Табакова.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

«От имени депутатов Государственной думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным, близким и всем поклонникам таланта Олега Павловича Табакова», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Он был удивительно обаятельным актером, замечательным режиссером и преподавателем, внес огромный вклад в развитие театрального искусства, лично подготовил целую плеяду своих учеников — талантливых артистов, играющих на ведущих театральных сценах, отметил спикер Госдумы.

«Созданные им образы в театре, кино, мультипликации любимы многими поколениями и взрослых, и детей. Его многогранная работа и в классическом, и современном театре — МХАТ, Современник, Табакерка — стала значимой страницей истории отечественной культуры», — указал парламентарий.

Он прошел большой путь от театрального кружка «Молодая Гвардия» при Дворце пионеров и школьников в городе Саратове до руководителя одного из ведущих театров страны, но никогда не забывал свою малую родину, с радостью общался с саратовскими зрителями, отметил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Табаков снялся в более чем 100 фильмах, количество театральных постановок также приближалось к этому числу.

Читайте ранее в этом сюжете: Роли Олега Табакова «навсегда покорили сердца»