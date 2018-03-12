Роли Олега Табакова «навсегда покорили сердца»

Москва, , 17:43 — REGNUM В Госдуме выражают соболезнования родным и близким Олега Табакова, его уход тяжелейшая, невосполнимая утрата для всех.

На 83-м году жизни умер советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, народный артист СССР Олег Табаков.

Высочайший уровень актерского мастерства, выдающиеся личностные и лидерские качества позволяли Табакову не только блистательно играть, но и заниматься развитием российской культуры в целом, отметил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Его талант был по достоинству оценен как специалистами, о чем говорят бесчисленные награды и звания, так и рядовым зрителем. Исполненные им в театре и кино роли навсегда покорили сердца публики. А благодаря выдающемуся педагогическому дару, за многие годы своей преподавательской деятельности, он воспитал не одно поколение выдающихся артистов», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, официально о причинах смерти Табакова не говорится, дата и время прощания будут объявлены позже.

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