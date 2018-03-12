Тамбовский губернатор открыл дом культуры в усадьбе Рахманинова

Тамбов, , 17:02 — REGNUM В селе Ивановка Уваровского района Тамбовской области, рядом с известным на весь мир музеем-усадьбой Сергея Рахманинова, состоялась церемония открытия дома культуры с концертным залом, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

С этим событием ценителей музыки поздравил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Сегодня, 12 марта, здесь состоялись первый концерт и выставка.

Новый дом культуры в Ивановке — это масштабный культурный центр. В двухэтажном здании расположены фойе, гримерные, оборудованы пространства для размещения выставочных экспозиций, и, конечно же, современный концертный зал на 255 мест. В зале установлены кресла-трансформеры, что делает его многофункциональным. Это первое здание дома культуры, построенное на территории Тамбовской области с 1994 года. Второй новый сельский дом культуры откроется на днях в Первомайском районе.

Возведение Дома культуры в Ивановке Александр Никитин назвал значимым событием не только для Тамбовской области, но и для всей страны. Ведь именно здесь находится музей-усадьба Сергея Рахманинова — крупнейший центр сохранения и трансляции российского культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством великого композитора. В Ивановку ежегодно съезжаются многочисленные туристы, чтобы послушать выступления музыкантов мировой величины и насладиться красотой мест, которые очаровывали самого Рахманинова. С открытием Дома культуры значимые мероприятия здесь можно проводить круглогодично.

«Тамбовская область стала одним из пяти регионов, где был реализован такой проект. Его реализация — подтверждение современного отношения к культуре. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию обратил на эту тему особое внимание, отметив, что культура должна развиваться не только в административных центрах, но и в сельской местности. Тамбовщина и дальше будет участвовать в подобных проектах с федеральной поддержкой», — сказал губернатор.

Строительство дома культуры осуществлялось при поддержке Министерства культуры и Министерства сельского хозяйства РФ в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года». Стоимость строительства составила 130 млн рублей, из них 20 млн рублей — средства федерального бюджета, 110 млн рублей — средства бюджета Тамбовской области. Большую поддержку проекту оказали также выдающиеся музыканты Николай Луганский, Владимир Спиваков, Юрий Темирканов. В мае они обещали приехать в Ивановку, чтобы выступить в современном концертном зале.

Губернатор также отметил, что в Ивановке сегодня реализуется много детских музыкальных программ в сфере дополнительного образования. Региональные власти намерены активно поддерживать это направление. В настоящее время запланирована реконструкция местной школы, на базе которой будут интегрированы программы общего и дополнительного гуманитарного образования. Директор музея-усадьбы «Ивановка» Александр Ермаков заверил, что сюда уже готовы приезжать преподаватели из Гнесинки и Саратовской консерватории.