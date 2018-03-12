В РПЦ прокомментировали слова священника о Благодатном огне

Москва, , 15:57 — REGNUM В Синоидальном отделе РПЦ назвали попытку священника Армянской апостольской церкви Самуила Агояна скомпрометировать тему схождения Благодатного огня «неприемлемой». Об этом заявил 12 марта замруководителя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, «медийные поводы», регулярно появляющиеся во время Великого поста, перед Пасхой и направленные на компрометацию духовных традиций, «вызывают сожаление».

«Любую тему можно скандализировать. В том числе состоялась попытка скандализировать и эту тему. Надеемся, что данный инфоповод не выведет из духовного и душевного равновесия миллионы верующих людей», — подчеркнул Кипшидзе.

Ранее ряд СМИ сообщил, что священник Самуил Агоян попытался развенчать чудо схождения Благодатного огня. Он заявил, что трижды становился свидетелем того, как патриархи зажигают восковые свечи от масляной лампады.

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Напомним, Благодатный огонь является символом нерукотворного света Воскресения Христова, о котором говорил ещё апостол Пётр. Пламя самопроизвольно возгорается каждый год в канун Пасхи Христовой по молитвам православного духовенства и тысяч паломников в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

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Схождение Благодатного огня есть чудесный символ Воскресения Христова, проявление Божией Силы, свидетельство исполнения обета Спасителя людям: «Я с вами во все дни до скончания века».