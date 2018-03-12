«На звёзд денег нет»: чиновник припомнил омичам «нелюбовь» к Бабкиной

Омск, , 13:27 — REGNUM Судя по всему, жителям Омска на День города не стоит ждать выступления иногородних звёзд. Директор департамента культуры администрации Омска Владимир Шалак сегодня, 12 марта, заявил, что в бюджете нет на это денег. Также чиновник припомнил омичам скандал, разгоревшийся летом 2017 года из-за недовольства некоторых горожан приглашением на День города народной артистки России Надежды Бабкиной.

(про негативное отношение некоторых омичей к её концерту — прим. ред.)

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Шалака «Омск-информ».

«Бабкина мне говорила, что всё знала. Я её встречал в аэропорту. Через неделю она выступала в Кремле, и весь дворец стоя приветствовал этот коллектив. А мы здесь охаивали её. Лучше её коллектива по уровню патриотизма нет. Но вы пойдёте на другие концерты. Я-то не пойду. А зачем? Я за свою жизнь на тысячах концертах был. У меня есть, что с чем сравнивать»

По его словам, в этом году денег на звёзд нет. Так что, судя по всему, омичам на День города не стоит ждать выступлений известных артистов.

«Если я скажу, что мы в этом году пригласим Ивана Ивановича Иванова, то вы сразу скажете, что «Шалак опять в кокошниках пригласил кого-то». Кого бы мы ни пригласили, я всегда буду виноват. Денег на звёзд в этом году нет. Мы будем всё делать собственными силами», — подытожил чиновник.

Напомним, в июле 2017 года депутат Заксобрания Омской области Виктор Стручаев письменно обратился к мэру Омска (на тот момент городом руководил Вячеслав Двораковский — прим. ИА REGNUM ) с просьбой не приглашать на 301-летие города Надежду Бабкину. Своё обращение парламентарий разместил в соцсетях.

Депутат подчёркивал, что «администрация города застряла в прошлом» и просил «пригласить на 301-летие Омска эстрадного исполнителя, который пользуется популярностью у молодёжи».

Он заявил, что не стоит «устраивать русский народный концерт» в столь «долгожданный для молодых омичей праздник».

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Обращение Стручаева вызвало в Омске большой общественный резонанс.

«Бабкина талантлива! Коллектив хороший! Это бесспорно, но! Я не люблю фольклор!!! Надо всё-таки соотносить план культурно-массовых мероприятий с предпочтением населения! Ведь этот концерт для нас, для горожан!», — подчеркнул тогда один из подписчиков омского паблика в соцсетях.

Горожане заявляли, что мнение нескольких чиновников не должно быть важнее желания омичей «слышать и видеть на День города того, кого они желают».

При этом некоторые пользователи отмечали, что ничего против выступления Надежды Бабкиной не имеют и с удовольствием сходят на концерт.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, согласно информация с сайта госзакупок, выступление Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня», посвященное празднованию 301-ой годовщины со дня основания города Омска, обошлось бюджету Омска в 2,3 млн рублей.

Омск празднует День города в первые выходные августа. В этом году это будет 4 и 5 августа.

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