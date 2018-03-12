Британский актер Майкл Кейн публично отказался от работы с Вуди Алленом

Лос-Анджелес, США, , 12:38 — REGNUM Известный британский актер Майкл Кейн, снявшийся в оскароносном фильме Вуди Аллена «Ханна и её сёстры» заявил, что он больше никогда не будет работать с именитым режиссером, его слова передал 12 марта портал Deadline.

«Я совершенно ошеломлён. Я являюсь попечителем NSPCC («Национальное общество по предупреждению жестокого обращения с детьми» — ИА REGNUM ) и имею весьма жесткую позицию по отношению к педофилии», — заявил Кейн.

Он сказал, что он не может просто смириться с обвинениями, выдвинутыми в адрес Аллена, поскольку хорошо к нему относился и отлично проводил с ним время, в частности, это именно он познакомил его с актрисой Миа Фэрроу.

«Я не жалею о том, что работал с ним, поскольку находился в неведении. Но я больше не буду работать с ним, нет», — сказал актер.

Напомним, в 2014 году в газете The New York Times вышла статья, в которой приемная дочь Вуди Аллена Дилан Ферроу обвинила режиссера в том, что он совершил над ней насилие, когда ей было семь лет. Впрочем, следователи, изучив обстоятельства дела, пришли к выводу, что режиссер не виновен.

В январе 2018 года Дилан вновь повторила свои обвинения в эфире утреннего шоу CBS This Morning. Она сказала, что те актеры, которые работают вместе с режиссером, являются участниками заговора молчания по поводу обращения с женщинами в Голливуде.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый фильм Вуди Аллена может не выйти из-за секс-скандала