Из края в край: по городам России в собственном доме на колёсах

Анастасия Алексеева, , 13:38 — REGNUM

Двадцать восемь городов России за три месяца в самостоятельно построенном доме на колёсах — не трудновыполнимая задача, а вполне реальный результат, которого добился блогер и путешественник из Москвы Руслан Внедорожный. В рамках экспедиции «Из края в край» в компании со своим псом Ричи он объехал многие регионы России и рассказал корреспонденту ИА REGNUM, в чём особенность путешествия в автодоме, с какими сложностями Руслан столкнулся в пути, а также в каком состоянии сейчас находится российский автотуризм.

: Ваше путешествие — только первый этап экспедиции. Сколько всего их будет?

Скорее всего, три.

: Маршрут заранее продумываете или уже на ходу решаете, куда дальше ехать?

Саму нить маршрута, естественно, заранее. И это единственное, что я продумываю заранее. В этой экспедиции я не составляю тайминг. Обычно, выезжая в какие-либо путешествия или экспедиции, я составлял тайминг, чтобы примерно ориентироваться, в какое время где я буду и сколько уйдёт времени на дорогу. В случае, если происходило какое-нибудь ЧП или форс-мажор, я мог корректировать свои планы, чтобы не выбиваться из графика. Если придерживаешься определенного тайминга, успеваешь много чего увидеть. Но в этот раз решил себя не ограничивать графиком.

: Какая цель вашей экспедиции?

Популяризация России как места отдыха для россиян, культивирование субкультуры «Сделай сам», вклад в развитие такого туристического сегмента, как автотуризм, и поддержка отечественных предприятий.

: Под «Сделай сам» вы имеет в виду свой автодом?

Да, естественно. По ходу экспедиции я встречаюсь с подписчиками, с журналистами, всё показываю и рассказываю, чтобы через СМИ заразить аудиторию, показать, что любой желающий может построить свой дом на колёсах и отправиться в путешествие по России. Неважно, на какой срок — неделя или месяц.

: Вы прямо в пути достраивали свой дом?

Нет, я достраивал его на участке возле своего дома и только после этого отправился в экспедицию. В дороге я занимался его внутренней отделкой.

: Сейчас он максимально комфортен для путешествия на колёсах?

В принципе, я в нём нормально прожил три месяца и десять дней. Было немного дискомфортно, что он был не достроен внутри, но это мне нужно было для того, чтобы люди видели, как он вообще выглядел, и чтобы было понятно, как он сделан. Окончательно я буду доделывать, естественно, на участке, потому что в дороге это очень тяжело.

: А какие в нём есть удобства?

Холодильник, работающий на газе, газовая плита — варочная панель с защитой, насосная станция с яхты, то есть полноценный водопровод, стиральная машинка, воздушно-дизельный отопитель и преобразователь тока на 220 В. Единственное, что я не успел сделать, — это душ. А биотуалет уже стоит.

: Почему вы решили пойти таким сложным путём и создать дом с нуля, а не купить уже готовый?

Во-первых, готовые дома не для наших дорог. Либо это путешествие, грубо говоря, из Москвы до Владимира, из Владимира до Нижнего Новгорода… То есть исключительно по хорошим дорогам. Потому что подвеска современных караванов не выдерживает даже лёгкие ухабы, не говоря уже о бездорожье. Плюс в гонке за облегчением конструкции все европейские караваны делают чуть ли не из картона. Соответственно, у нас они долго не ходят. Я перепробовал различные варианты автодомов и караванов и понял, что я очень сильно ограничен с ними. Есть достопримечательности, до которых я просто не доеду, так как у меня либо развалится автодом, либо караван. Так я и пришел к мысли построить дом на колёсах.

: Как вы учились строить такие дома?

Я два года изучал тематику строительства караванов у австралийцев и американцев. Смотрел, как там ребята делают. Какие-то свои ноу-хау применял, потому что всё-таки температурные режимы у нас отличаются. К тому же хотелось это сделать еще и бюджетно. Конечно, есть куча разных интересных материалов: и прочных, и легких. Но это всё упирается в бюджет.

: С финансовой точки зрения путешествие в доме на колёсах выгоднее, чем, например, поездка, организованная турагентством?

Сложно ответить. Тут важен момент комфорта. Одно дело, когда вас за ручку водят, другое — самостоятельное путешествие. В нём я сам себе предоставлен: могу куда-то поехать, могу не поехать. А если это проплаченный тур, то от него уже не отказаться, потому что потеряешь деньги. Плюс за каждый тур отдельно нужно платить, а здесь я сам себе хозяин.

: Постоянное нахождение за рулём — это довольно нелегко. Были ли моменты, когда хотелось всё бросить?

Нет.

: А что насчет культуры вождения в разных регионах России?

Культура вождения, безусловно, очень разнится. Есть регионы, где все манёвры и передвижения абсолютно адекватны и предсказуемы. А есть регионы, где просто отсутствует это понятие. Я бы не хотел обижать читателей, поэтому не буду их называть. Позже я напишу путевую заметку и там уже дам свою оценку каждому региону.

: Случались ли у вас какие-то сбои в пути?

Можно сказать, что в этой поездке я прошел огонь, воду и медные трубы. Я и замерзал, и угорал, и попадал в непогоду, и в сантиметрах буквально разъехался со встречным автомобилем. Много чего произошло в этой поездке, вплоть до того, что и со здоровьем были проблемы — угорел в прицепе. Изначально он отапливался газовой плитой, и больше суток я провел в прицепе, хотя обычно приходил туда только переночевать. К тому же обычно я лежал ниже уровня газовой плиты, а в этот раз сидел выше. Так и угорел. Неделю я приходил в себя, припарковался около дома своих друзей, они мне дали электричество и масляный радиатор, чтобы я не разжигал плиту.

А вообще в поездке я принципиально жил только в прицепе. Были друзья, знакомые, подписчики, которые звали к себе в гости переночевать. Но я отказывался. И в ситуации, когда угорел, я остановился у дома друзей, но всё равно ночевал в прицепе.

Еще я замерзал. В первый же день путешествия я взял с собой два газовых баллона: один пустой, а второй немного использованный. Я не знал, сколько в них оставалось газа, но был уверен, что до утра мне хватит. И тут сработал закон подлости — в три часа ночи у меня закончился газ, а мороз был около — 18 °C. Я отапливал прицеп строительным феном и выложил об этом ролик на своём канале. Спустя две недели мне написал парень из Самары с вопросом, когда я туда приеду. Я решил, что ему тоже интересна тема строительства дома на колёсах и он хотел пообщаться по этому поводу. А оказалось, что это видео он показал руководителю, они решили поддержать мою экспедицию и от своей компании установить мне воздушный отопитель. Я не доехал буквально один регион и угорел, а потом уже они поставили мне отопитель и в прицепе, и еще бонусом в автомобиль, чтобы он легче заводился и был уже прогретый. Они не взяли с меня ни копейки, таким образом решили поддержать мою экспедицию, потому что я езжу по нашим предприятиям и пытаюсь показать, что в нашей стране не всё так плохо и производство развивается.

: Судя по соцсетям, подписчики в основном позитивно реагируют на ваше путешествие и часто предлагают какую-то помощь. А сталкивались ли с негативом в свою сторону?

От людей, которые непосредственно контактировали со мной, действительно шёл только позитив. А у некоторых людей, которые просто где-то в СМИ увидели историю про мою экспедицию, это вызывает и негатив, и сарказм, и всё, что угодно.

: Много ли людей, путешествующих в автодомах, вы встречали в России?

Я вижу, что есть ребята, которые так же пытаются что-то строить. И в этой поездке я встречался с такими же энтузиастами, делал репортаж про их строительство, чтобы поделиться их опытом и опять же заразить этим как можно больше людей. На готовых автодомах тоже ездят, но в Европу. По России ездят единицы.

: Как вы думаете, в России развит автотуризм?

У нас такая проблема: не развивается автотуризм, потому что нет инфраструктуры, а инфраструктуры нет, потому что не развивается автотуризм. Вот наглядный пример: во время поездки я был вынужден останавливаться в самих городах, чтобы людям было удобно прийти на встречу. А в городах можно было остановиться только на парковке гипермаркета «Лента», потому что это единственное место, откуда не выгоняют.

: А были ли среди ваших подписчиков те, кто изъявлял желание присоединиться?

Да, были, но я им тактично отказывал. Для меня было принципиально важным проехать этот путь в одиночестве.

: В дальнейшем не хотите организовать групповое путешествие?

Пока не знаю. Просто у меня стояла задача показать людям, что я один с маленькой собачкой проеду всю центральную часть России, весь Северный Кавказ, весь юг России, и нигде со мной ничего не случится.

: Как ваш пёс перенес такое нелегкое путешествие?

На позитиве. Он уже второй день дома грустит. Ему не хватает движения. Он ведет себя, как маленький ребенок, когда тот заболевает и начинает требовать внимания. Подходит ко мне, становится на задние лапы, передние ставит на меня и начинает шкрябать. А я не понимаю, что он от меня хочет. Это не время, когда ему пора кушать, или воды нет в миске. Всё нормально, но он вот так меня донимает. Видимо, потому что привык жить в движении, видеть новые пейзажи и картинки из окна автомобиля или нашего дома на колёсах.

: В следующий раз будете его брать с собой?

Конечно, я без него вообще никуда не езжу.

: Когда планируете начать следующий этап экспедиции?

Пока затрудняюсь ответить.

: А какие регионы хотите посетить?

Всё будет зависеть от того, появятся ли какие-то партнёры, которые поддержат цели и задачи моей экспедиции. Также всё будет зависеть от бюджета. Одно дело — поехать на Дальний Восток, другое — проехаться по Северу, например, Карелии, Мурманску.

: Сейчас у вас есть какие-то партнёры?

Сейчас стали появляться компании, которые предлагают мне продолжить историю со строительством мобильного и передвижного жилья. Например, поступило предложение не останавливаться на одном прицепе, а продолжить строить что-нибудь еще. Естественно, я положительно отреагировал. Мне и сама тематика понравилась, потому что это своего рода мастер-класс. Потому что все этапы строительства дома на колёсах я выкладывал на YouTube, начиная от самых первых шагов и заканчивая путешествием.

: Приносит ли ваш блог какой-нибудь доход?

Нет, это для души, это эмоции. С помощью блога я стараюсь максимально распространить информацию, которой хотел бы поделиться. Коммерческим блогером я бы не хотел становиться.