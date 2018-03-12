На конкурсе «Евровидение» Россию представит Юлия Самойлова

Москва, , 10:40 — REGNUM Участницей конкурса Евровидение от России станет певица Юлия Самойлова, она представит песню «I Won’t Break!» («Я не сломаюсь!»), композиция была продемонстрирована в программе «Воскресное Время» на Первом канале.

«Юлия Самойлова со второй попытки отправляется покорять Евровидение», — сообщили в эфире телепередачи.

Сама Юлия пояснила, что выбранная ей песня является личной, а участие в конкурсе олицетворяет мечту.

«Евровидение» — это то, о чем мы мечтали всей семьей. Здорово, что мечты сбываются <…> Это песня со стержнем, она прямо про меня, обо мне. Я себя в ней чувствую настоящей», — сообщила певица.

Представленная на конкурс композиция — о свободе и непоколебимости, о сердце, ведущем из темноты к свету. Авторами песни являются Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн — из той же команды, что создавала для Самойловой песню «Flame Is Burning» («Горит пламя»), с которой певица планировала выступить на Евровидении в Киеве в 2017 году.

Напомним, в прошлом году Самойловой был запрещен въезд на Украину, поэтому участие в конкурсе было перенесено на год. Евровидение-2018 пройдёт в Лиссабоне с 8 по 12 мая. Российская певица выступит во втором полуфинале, который состоится 10 мая.

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