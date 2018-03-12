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Ушел из жизни известный английский комик Кен Додд

Культура

За несколько дней до смерти он зарегистрировал брак

Ливерпуль, Великобритания, 12 марта 2018, 08:34 — REGNUM  Легендарный британский комик Кен Додд ушел из жизни на 91-м году жизни 11 марта 2018 года, об этом печальном известии сообщила телеведущая Клэр Суинии, 12 марта она опубликовала соответствующую запись в Twitter.

«Покойся с миром Кен Додд. Легенда и вдохновение. Я благодарна тебе за многое. Я была в восторге от того, что у тебя был лучший праздник в Ливерпуле перед тем, как ты покинул нас», — написала Суини.

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Известно, что за несколько дней до своей кончины Додд женился на его 40-летней коллеге Энн Джонс, они официально зарегистрировали брак в пятницу, 9 марта 2018 года.

Напомним, Кен Додд был родом из Ирландии, его карьера началась в 50-х годах XX века. В 60-х годах он был записан в Книгу рекордов Гиннеса.

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Он попал туда как человек, который провел самую длинную комедийную сессию, однажды Кен Додд в течение 3,5 часов выдал около 1500 шуток.

В 2017 году за его заслуги в профессиональной сфере, а также за участие в благотворительной деятельности Додд был удостоен звания рыцаря.

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