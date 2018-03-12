Актер Дмитрий Дорлиак-младший скончался во Франции

Париж, , 02:35 — REGNUM В Париже в возрасте 81 года скончался актер театра и кино Дмитрий Дорлиак-младший. Об этом сообщает «5 канал».

Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь. Дорлиак-младший известен зрителям по советским фильмам «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Мегрэ колеблется», а также телеспектаклю «Тайна Эрвина Друда».

Дмитрий Дорлиак-младший родился 22 февраля 1937 года в Москве. Его отец — артист театра имени Вахтангова Дмитрий Дорлиак. С 1938 года, когда умер отец, Дорлиака-младшего воспитывала его тетя, оперная певица Нина Дорлиак, состоявшая в браке с пианистом Святославом Рихтером.

Артист работал в театрах на Малой Бронной и на Таганке, некоторое время выступал в Ленкоме. Самая значительная его роль — Алеша из пьесы Виктора Розова «Брат Алеша», поставленный по мотивам романа Федора Достоевского. Дмитрий Дорлиак-младший эмигрировал во Францию в конце 1980-х годов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта стало известно о смерти в бразильском городе Жоинвилле артистки балетной труппы Большого театра в 1964—1985 годах, педагога и хореографа Галины Кравченко. Она скончалась в возрасте 73 лет от продолжительной болезни.

Кравченко была замужем за знаменитым танцовщиком Большого театра, народным артистом РСФСР Александром Богатырёвым. С 2001 года артистка преподавала в Школе Большого театра в Жоинвилле.

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