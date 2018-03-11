Поднятый со дня Кольского залива танк «Шерман» доставлен в Ленобласть

Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM Американский средний танк «Шерман» времен Второй мировой войны, который был поднят с затопленного в 1945 году транспортного судна «Томас Дональдсон», доставлен в бригаду Вооруженных сил России, расквартированную в Ленинградской области. Об этом сегодня, 11 марта, сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

Он сообщил, что в бригаду материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО), дислоцирующуюся в Ленинградской области, доставлен американский средний танк «Шерман» времен Второй мировой войны с затопленного в 1945 году транспортного судна «Томас Дональдсон».

Поднятый из воды танк по оценкам специалистов находится в удовлетворительном состоянии, если так можно выразиться о стальной машине, пролежавшей на дне моря почти 73 года.

Предполагается, что военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона приступят к реставрационно-восстановительным работам в ближайшее время.

Командование ЗВО планирует, что в День Победы 9 мая танк «Шерман» займет место в развернутых экспозициях, которые смогут увидеть жители и гости Санкт-Петербурга.

Речь идёт об американском транспортном грузовом корабле «Томас Дональдсон» класса «Либерти». Этот корабль был построен в 1944 году. 20 марта 1945 года «Томас Дональдсон» был торпедирован германской субмариной в 20 морских милях от Кольского залива. Команда смогла покинуть тонущее судно, которое в итоге развалилось на три части.

В трюмах корабля были разнообразные грузы военного назначения, которые США поставляли в СССР в рамках программы ленд-лиз. В частности, «Томас Дональдсон» вез танки «Шерман», зенитные орудия, автомобили, двигатели к быстроходным катерам, дорожные катки, детали паровозов, рельсы, колесные пары для железнодорожных вагонов, фермы для строительства.