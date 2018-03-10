Минкульт Самарской области прокомментировал скандал с артистом Ефремовым

Самара, , 11:45 — REGNUM Временно исполняющий обязанности министра культуры Самарской области Сергей Филиппов прокомментировал скандал с артистом Михаилом Ефремовым, который произошел во время спектакля «Не становись чужим». Свое мнение на этот счет Филиппов опубликовал на своей странице в американской социальной сети Facebook.

«На спектакле был как обычный зритель. Уходить со спектакля не имею привычки, даже если не нравится. Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство «Современника» найдёт способ извиниться перед самарской публикой», — написал Филиппов.

Напомним, 9 марта в социальных сетях появились гневные сообщения от жителей Самары, которые пошли на спектакль «Не становись чужим» с участием Михаила Ефремова.

Зрители рассказали, что спектакль начался с опозданием более чем на полчаса. Перед зрителями никто не извинился за задержку. Когда же спектакль начался, то первые 20 минут зрители ничего не слышали, так как совершенно не был настроен звук.

Когда кто-то из зала попросил Ефремова играть погромче — он обрушился на публику с нецензурными выражениями.

В итоге большая часть зрителей покинула спектакль ещё до его завершения.

В интервью журналистам Ефремов цинично заявил, что для самарских зрителей пьеса нобелевского лауреата Гарольда Пинтера оказалась слишком сложной. От других комментариев он отказался.

Директор театра «Современник», в котором числится Ефремов и в рамках гастролей которого в Самаре пытались показать спектакль «Не становись чужим», Игорь Попов пообещал разобраться в ситуации с Ефремовым.