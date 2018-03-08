Цветочный коллапс: Праздничные букеты свели с ума продавцов Москвы

Москва, , 20:32 — REGNUM К празднованию 8 марта в Москве подготовили свыше 1700 точек продажи цветов. И если в дни весенних празднований стоимость букетов на большинстве их них традиционно выше «повседневной» на 20−30%, то ряд крупных сетевых магазинов и рынков показал иной способ заработать — за счёт демпинга на фоне конкурентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В этом смысле форпостом праздничного ажиотажа стал Рижский рынок: уже несколько дней он едва не утопает в самых разных цветах и внутри, и снаружи. Продавцы роз и тюльпанов взяли здание в кольцо и предлагали самые выгодные цены в Москве — по 200 рублей за букет из пяти тюльпанов.

Выгодные цены, которые, впрочем, продавцы также традиционно не указывают на ценниках, повлекли и сопутствующий урон: давка на Рижском рынке 7 марта превзошла все прочие очереди в других цветочных магазинах, тоже загруженных.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, общая ситуация на цветочном рынке Москвы не меняется уже несколько лет, и как и в предыдущие годы здесь с основном представлены цветы, выращенные за рубежом. Вопрос погодных условий, цен на энергоносители, нежелания вкладывать средства и законодательных проблем «лишает» российский рынок 90% продукции.

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