Пассажиры, художники, кавалеристы, счастливые дети и несчастные грабители

Москва, , 09:17 — REGNUM «Пассажир»

Что такого уж необычного может случиться в жизни скучного немолодого человека, примерного гражданина и семьянина, который вот уже десять лет каждый Божий день трясется на работу и с работы на одном и том же пригородном поезде? Правда, есть в прошлом главного героя одна изюминка — это сейчас он заурядный страховой агент, а когда-то был полицейским. Дело прошлое… вот только бурная молодость однажды напомнит о себе в лице вполне добропорядочно выглядящей попутчицы. Которая обратится со странным предложением — найти в знакомым до каждой царапинки на сиденьях поезде «постороннего» и предложит за это большие деньги — которые по странному совпадению как раз очень нужны герою Лиама Нисона. Кажется, размеренная жизнь внезапно подошла к концу…

Жаума Кольет-Сера далеко не новичок в жанре триллера и ужаса, Лиам Нисон в 2014 году уже сыграл главную роль в другом его «транспортном» фильме «Воздушный маршал».

«Подлинный Вермеер»

Трудно быть непризнанным художником! Ты страстно влюблен в творчество классиков живописи… и в супругу искусствоведа, который смешивает тебя с грязью за отсутствие оригинальности. В один прекрасный (или злосчастный) день у тебя рождается план изысканной мести недругам. Вы называете меня подражателем? Хорошо же, я создам шедевр подражательства, который никто не отличит от подлинника XVII века! К несчастью, то, что начиналось всего лишь как мистификация, начинает приносить огромные деньги и становится из каприза «делом жизни»…

Режиссер из Нидерландов Рудольф ван ден Берг рассказывает историю знаменитого художника-афериста Хана ван Мегерена, скандально прославившегося великолепными поделками картин старых голландских мастеров Яна Вермеера и Питера де Хоха и умершего в тюрьме после довольно-таки курьезного разоблачения.

«Кавалерия»

Фильм основан на исторических событиях. После трагедии 11 сентября 2001 года США объявили войну международному терроризму. Отряд спецназа из 12 человек отправлен в Афганистан, чтобы бороться с исламистами. За спиной остались жены, дети, мирная жизнь. Вместе с союзниками из числа местных военных, спецназовцы пробираются в логово врага по горным тропам, передвигаясь верхом. Дикая земля диктует им старомодные способы войны…

Фильм режиссера Николая Фульси по книге Дага Стэнтона — настоящее «мужское» кино в «женский день» для ценителей жанра, желающих узнать, чем такие фильмы «у них» отличаются от отечественных образцов.

«Я худею»

А вот этот фильм более уместен к 8 марта. Ох уже эта вечная проблема лишних килограммов и ненужных складочек! Героиня фильма блондинка Аня, можно сказать, получила производственную травму — как, делая на работе пирожные и тортики, не попробовать ту или другую вкусняшку? Вот и допробовалась Аня до двадцати лишних килограммов и расставания с любимым, которому оказались не по нраву ее слишком сдобные формы. Что, поделаешь, надо худеть! А худеть лучше в компании. Вместе с подругой Наташей и решительно настроенным толстячком Колей Аня отправляется на борьбу лишним весом и жизненными неурядицами.

Авторы комедии — режиссер Алексей Нужный и сценарист Николай Куликов — сами имеют опыт борьбы с проклятыми килограммами. Актриса Александра Бортич совершила настоящий профессиональный подвиг — набрала 20 кг, а потом сбросила их в процессе съемок. Наверняка внимание зрителей привлечет и появление в фильме как всегда колоритного Сергея Шнурова.

«Я счастлив»

Что такое счастье? Молодость, любовь хорошей девушки, творчество? Или этого слишком мало для настоящего счастья, и в жизни нужно, как говорится, все попробовать? Студент консерватории Артем случайно знакомится с экстравагантными и раскованными людьми — Лилей и Захаром, которые называют себя братом и сестрой. Они открывают для Артема такие стороны жизни, о которых он и не подозревал. Калейдоскоп новых впечатлений затягивает Артема, любимая девушка кажется ему заурядной, учеба и музыка скучными. Но однажды он с ужасом понимает, что его новая жизнь — это лишь жестокий «прикол» прожженных и пресыщенных искателей удовольствий…

Полнометражный дебют актера и режиссера Евгения Дакота, который сыграл в своем фильме главную роль.

«Излом времени»

Отец Мэг, ученый-физик во время одного из своих экспериментов бесследно исчез. Девочка решает отыскать отца. Поиски, в которых ее сопровождают младший брат и школьный товарищ, приводят девочку за пределы привычной реальности. Ей придется странствовать по изгибам пространства и времени, встречаться со странными обитателями удивительных миров. Но это путешествие оказывается отнюдь не увеселительной прогулкой — детям придется встать на пути распространяющейся по многомерной Вселенной тьмы…

Фантастический фильм режиссера Ады ДюВерней от компании Уолта Диснея вызвал противоречивые отзывы критиков, они отмечают красоту и зрелищность фильма, при недостатке глубины. Так это или нет, судить зрителю.

«Ева»

Когда страсть к женщине соединяется с жаждой славы — жди беды. Бертран, герой эротического триллера режиссера Бенуа Жако, — модный писатель. Однажды он случайно знакомится с не очень молодой, но невероятно притягательной женщиной по имени Ева. Бертран влюбляется в нее, страсть не исчезает даже после того как он узнает, что его возлюбленная — проститутка. Писатель пытается превратить свое любовное приключение в тему для романа. Ему кажется, что он полностью контролирует сюжет книги, которую он создает «в реальном времени», но это только иллюзия…

В роли Евы — звезда французского кино Изабель Юппер.

«Ну, здравствуй Оксана Соколова!»

Бывает, все летит под откос из-за сущей ерунды, особенно если ты невезучий по жизни. Илье, мечтавшему об актерской карьере, не удалось пробиться на сцену или экран. Он уже было рукой махнул, да тут вдруг подвалило невероятное счастье — Илье предлагают вести передачу на «Мужском радио», название которого говорит само за себя. Ошалевший от радости Илья закатывает вечеринку, наутро после которой просыпается совершенно обезголосевшим. Врач, к которому примчался бедолага за час до эфира, рабочий инструмент ему вернул, да только частично. Оказавшись перед микрофоном в прямом эфире, Илья в ужасе понимает, что у него теперь женский голос. Ему ничего не остается, как представиться радиослушателям женским именем…

Не стоит ждать от комедии Кирилла Васильева сюжетного правдоподобия или особо тонких шуток — фарс есть фарс. Но любители веселого безумия на грани и за гранью клоунады удовольствие получат.

«Проект Флорида»

У всякой волшебной страны есть свои задворки. Есть они и у знаменитого парка развлечений «Дисней Уорлд» во Флориде. Неподалеку от него стоит дешевый мотель «Волшебное королевство», в котором обитает весьма пестрая публика. Одна из обитательниц мотеля — молодая мать-одиночка Хэлли и ее шестилетняя дочурка Муни. Хэлли, которая отнюдь не тянет на образец добропорядочной гражданки, пытается как-то заработать на жизнь, и Муни, как и другие детишки в округе, растет, как сорная трава. Малыши шныряют по окрестностям, озорничают и не признают авторитета взрослых. Но их жизнь, несмотря на бедность и скверное воспитание, все равно полна солнца, веселья и открытий, потому что детство — это детство, даже если оно отнюдь не похоже на сказку…

Фильм режиссера Шона Бэйкера был тепло принят критикой, а актер Уиллем Дефо, сыгравший с виду строгого, но полного истинной доброты менеджера мотеля, номинировался за эту роль на «Оскар».

«Ограбление в ураган»

Как говорится, кому война, а кому — мать родна. То же относится и к стихийным бедствиям. В ожидании катастрофического урагана, который вот-вот обрушится на небольшой прибрежный городок, одни в ужасе собирают вещи и эвакуируются, а другие — тоже готовятся, но не к бегству, а к ограблению века. Банда грабителей нацелилась на хранилище казначейства, где их ждут ни больше, ни меньше 600 миллионов долларов. Преступники рассчитывают, что стихия поможет им провернуть дельце, но все идет не совсем по плану. Ураган оказывается более мощным и опасным, а люди, которых воры думали запугать, более смелыми, стойкими и изобретательными. Зрителя ожидают головокружительные погони на автомобилях, бронированных фургонах и грузовиках, перестрелки и акробатические трюки. И, конечно же, природный хаос. От Роба Коэна, режиссера «Форсажа» и «Три икса».

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: В РФ могут начать требовать документы у зрителей мероприятий «18+»