В Калуге чествовали многодетных матерей

Калуга, , 18:53 — REGNUM В Калуге 7 марта состоялась встреча губернатора региона Анатолия Артамонова с многодетными матерями, представителями всех округов и крупных городов области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, поздравляя приглашенных с наступающим праздником, глава региона отметил значимость института семьи для укрепления и развития государства.

Он подчеркнул, что социальная поддержка многодетных семей — одно из приоритетных направлений государственной политики. В числе мер поддержки многодетных семей в Калужском регионе предусмотрены: компенсация в размере 50% оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, ежегодная денежная выплата для приобретения топлива, улучшение жилищных условий, различные пособия, компенсация расходов на проезд детей автомобильным и железнодорожным транспортом, бесплатное предоставление земельных участков и другое.

Анатолий Артамонов поблагодарил многодетных матерей области за укрепление института семьи и семейных ценностей, улучшение демографической ситуации в регионе и воспитание подрастающего поколения. В завершение встречи гостям вручили цветы и подарки.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, ближайшие годы объявлены президентом России Владимиров Путиным «Десятилетием детства».

«В целом за предстоящие шесть лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства нам нужно будет направить не менее 3,4 триллиона рублей», — заявил он, выступая 18 марта с посланием Федеральному собранию РФ.