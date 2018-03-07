В театр – бесплатно, шоу гимнасток, акции от полиции: праздник в Чебоксарах

Чебоксары, , 16:30 — REGNUM В столице Чувашии основные праздничные мероприятия, посвящённые Международному женскому дню, прошли накануне события. 8 марта в Чебоксарах афиша довольно скудная. На этом фоне отличилось МВД по Чувашии, которое запланировало несколько акций, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Что касается официальных торжеств, то сегодня, 7 марта, глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил государственные награды лучшим труженицам республики, добившимся высоких профессиональных успехов и признания коллег. Были награждены представительницы разных профессий: работники культуры, сельского хозяйства, медицины, труженицы производства, педагоги, государственные и муниципальные служащие.

В этом году отличились правоохранители, которые проводят серию акций. В рамках проекта «8 марта в каждый дом» они поздравляют представительниц прекрасной половины, напоминают им о безопасности и раздают листки с теплыми пожеланиями, контактными данными стражей порядка. Правоохранители посещают торговые заведения, многоквартирные дома, аптеки, школы и другие общественные места.

Традиционный букет от инспекторов дорожно-патрульной службы в эти дни получают и автоледи. Праздничная акция проходит по всей республике. А накануне стражи дорог приехали в «Чебоксарское троллейбусное управление», где трудятся около 200 женщин-водителей. Одна из них, Надежда Липина, за рулем троллейбуса с 2011 года. И за все это время — ни одного дорожно-транспортного происшествия. Надежду и её коллег поздравил начальник отдела ГИБДД по городу Чебоксары подполковник полиции Андрей Ершов. По данным полиции, за два месяца 2018 года на дорогах столицы произошло 20 ДТП с участием водителей троллейбусов и автобусов, в которых один человек погиб и 30 получили травмы.

В преддверии праздника состоялось торжественное вручение паспортов. Документы получили 98 девушек и женщин.

«Сотрудники подразделений по вопросам миграции МВД по Чувашии, среди которых тоже немало представительниц прекрасного пола, постарались сделать этот предпраздничный день по-настоящему особым. При выдаче паспортов полицейские поздравляли с наступающим праздником, вручили им открытки и цветы», — говорят в министерстве.

К празднику подарки подготовили учреждения культуры. В эти дни можно будет бесплатно посетить музей чувашской вышивки, где представлена постоянно действующая экспозиция и коллекции из фондового собрания. В Театре юного зрителя пройдёт акция «В театр — с мамой!», в рамках которой мамам и бабушкам вход на спектакль будет свободный. На сцене будет показан семейный спектакль «Мымренок» В. Афонина. До начала показа в фойе пройдут веселые конкурсы, активные участники получат подарки. Отметим, что накануне праздника специальную программу с участием известного баса, председателя миссионерского отдела Алатырской епархии отца Сергия (диакона Сергия Горохова) подготовила Чувашская государственная академическая симфоническая капелла.

Отметим, что в одном из торгово-развлекательных центров Чебоксар 8 марта состоится перформанс воздушных гимнасток: спортсменки выступят на полотнах под куполом учреждения.