Львов, Украина, , 16:06 — REGNUM Концерт украинской певицы Ирины Билык во Львове едва не был сорван после того, как львовские националисты заблокировали вход в местный Оперный театр и, ворвавшись гримерку, потребовали от артистки признать Россию агрессором, сообщает 7 марта агентство УНН.

Чтобы избежать срыва концерта, певица на камеру выполнила требование активистов.

«Мой муж является гражданином России, мой сын мог бы быть гражданином России, у него папа — русский. Мы решили, что наш сын — украинец. Я знаю точно, что мой муж — не агрессор. Он, как и тысячи россиян, сочувствует Украине», — сообщила Билык.

Она добавила что миллионы жителей России не являются агрессорами, а всему виной «политика России» которая якобы поднимает агрессивные настроения по отношению к Украине. При этом певица признала, что «Крым должен быть наш».

При этом радикалы напомнили Билык о ее визите в Крым и концертах в российских городах. После этого нацисты сняли «блокаду» Оперы.

Похожий инцидент, произошел летом 2017 года в Одессе. Тогда местные националисты оккупировали ресторан, в котором выступала певица и ввязались в крупную драку с полицией.

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Добавим, что подобные проявления радикально настроенных групп на Украине стали нормой после антиконституционного переворота в 2014 году. После преступного отстранения законно избранного президента Виктора Януковича и прихода во власть откровенных бандеровцев, страна погрязла в беззаконии и коррупции, продолжаются убийства общественных деятелей и журналистов, при этом преступления не расследуются или их расследованию не уделяется должного внимания.

При этом жители Крыма подавляющим числом голосов (96,6%) высказались за выход из состава Украины и вхождение республики в состав России, чем реализовали свое право на самоопределение — принцип, провозглашенный в Уставе ООН.

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