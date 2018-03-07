Киев расширил список «опасных» деятелей российской культуры

Киев, , 15:54 — REGNUM В украинский перечень лиц, «представляющих угрозу нацбезопасности» страны, включены двое российских актёров и пять эстрадных исполнителей. Об этом сообщает 7 марта пресс-служба Минкульта Украины.

Приказом ведомства было утверждено внесение в список российских музыкантов Александра Минькова (Александр Маршал) и Алексея Долматова (рэпер Guf), певиц Ларисы Долиной и Вики Цыгановой, эстрадного исполнителя Александра Буйнова, а также актёров театра и кино Александра Баширова и Алисы Фрейдлих.

Актёр Александр Баширов телеканалу RT назвал этот недружественный акт украинской стороны «безумием» и подчеркнул, что считает данное решение проявлением «бесконечной деградации».

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Добавим, на сегодняшний день в «черный список» Минкульта Украины уже были внесены более 130 культурных деятелей, влияния которых на украинское общество опасается киевская власть. В перечень вошли Никита Михалков, Михаил Боярский, Надежда Бабкина, Станислав Говорухин, Людмила Чурсина, Дмитрий Певцов, Василий Лановой, сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица, а также художник и скульптор Зураб Церетели и другие лица.

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