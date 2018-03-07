Студенты педагогического университета «бросили вызов» смерти

Антон Исаков, , 16:19 — REGNUM

В Пермском государственном педагогическом университете (ПГГПУ) состоялась необычное событие. На «Студенческой весне», известной своей преимущественно развлекательной и любительской повесткой, была представлена необычная музыкально-театральная мистерия «Потому что я Да», в которой студенты пытались ответить на извечный вопрос о смысле бытия.

Мистерия — это не вполне театральное представление. Она восходит к древним инициатическим практикам, суть которых заключалась в глубоких внутренних трансформациях индивида, через определенного рода мистические переживания. После подобных практик человек уже никогда не становится прежним.

Подобные практики в первобытном обществе были призваны посвятить мальчиков в охотники, после чего они становились полноправными членами племени. Испытания, которые им предстояло пройти, были сопряжены с риском для жизни, и далеко не все выходили из них живыми и здоровыми. Это было настоящее испытание.

Впоследствии мистерии перестали быть достоянием широких слоев населения, они отчуждались от масс и становились наградой для посвященных, которые под страхом серьезных наказаний скрывали тайны запретных культов.

Конечно, наивно полагать, что спектакль, созданный факультетом музыки ПГГПУ, открыл перед нами все тайны древних таинств, однако студенты предприняли достаточно интересную попытку осуществить задуманное. Особую роль играло звуковое решение.

«Что касается звукового оформления — использование современных технологических решений позволило создать объемное звуковое пространство. Все фонограммы, что звучали в записи, были специально написаны, записаны и/или обработаны для нашей мистерии в многоканальном формате», — отметил автор мистерии Сергей Вилисов.

Спектакль был наполнен символами, скрытыми посланиями, которые должны были воздействовать на зрителя скорее на эмоциональном, нежели на рациональном уровне, превращая его в соучастника происходящего.

«Когда мы задумывали наше мероприятие, нам в первую очередь хотелось выйти за рамки обыденного: создать полноценное художественное произведение, настолько, насколько это возможно, наполненное различными знаками, посланиями, тайной. Мы расширили сценическое пространство: теперь действие происходило во всех точках зала и даже за его пределами», — отмечает автор произведения.

Какую же идею хотели донести до зрителя студенты?

Великий немецкий философ Фридрих Ницше, тексты которого использовались в спектакле, в свое время провозгласил смерть Бога, осознание этого стало источником экзистенциальных переживаний для западного общества, твердо ощутившего конечность своего существования.

Перспектива вечного блаженства в райских кущах теперь сменилась непреодолимой тревогой, выраженной в страхе смерти, в страхе забвения. Если жизнь конечна, а за ее пределами — лишь слепое ничто, то как с этим смириться? Способен ли человек осознать и преодолеть это? XX век с полной наглядностью продемонстрировал тщетность подобных попыток. Человек не может жить без смысла, он начинает пожирать самое себя, а заодно и своего ближнего.

Поэтому главной задачей остается поиск нового ответа на этот извечный вопрос, на который прежние ответы не дают столь желанного утешения. Свой ответ предложили студенты, задействованные в спектакле.

«Человек невольно приходит в этот мир и неизбежно уходит из него. Каждому отведено свое время. В условиях конечности существования ставится вопрос о его смысле», — подчеркивает Вилисов.

Если мы не можем преодолеть конечность нашего бытия, то что мы должны сделать, чтобы наша короткая жизнь оставила свой отпечаток в бесконечной Вселенной?

Ответ прост, считают студенты, он заключается в творчестве. Личность бросает вызов небытию именно своим творчеством. Преобразуя реальность, она навсегда оставляет свой след в вечности, обретая таким образом бессмертие.

Это было наглядно продемонстрировано через образы художников, поэтов и музыкантов, в которых перевоплотились студенты. Покидая пределы зала, уходя навсегда в небытие, они оставляли нам свое наследие: их голоса продолжали эхом разноситься в этом профанном бытии, так как никогда не умолкают голоса тех, кто всю свою жизнь посвятил творчеству.

Так и достигается бессмертие: человек, нашедший себя в искусстве, никогда не умрет, а общество, осознавшее великую силу искусства, уже никогда не испытает страх перед забвением, потому что поймет — смерти не существует.

«Искусство имеет большую силу, которую не имеет ни один человек — силу бессмертия, ее оно делит со своим автором», — уверена режессер мистерии Анастасия Горбунова.

Таким образом, концерт, прошедший в стенах университета, не претендовавший на что-то большее, чем простая «Студенческая весна», радикальным образом выбивался из разряда проходных постановок. Его смысл был не в развлечении зрителя, а приобщении к смыслам, стремление дать пищу для ума и сердца, которая при определенном к ней отношении должна трансформировать человека, как это и предполагается в подлинных мистериальных практиках.

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