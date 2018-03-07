Боевые матрёшки и тайцзицюань в Москве: Вышел новый трейлер «Черновика»

Москва, , 08:40 — REGNUM В сеть выложили новый трейлер фильма, снятого по фантастическому роману Сергея Лукьяненко «Черновик», картина выйдет на большие экраны уже 15 марта 2018 года, ролик 6 марта опубликовал Youtube-канал FilmSelect Россия.

На этот раз вышло более продолжительное видео, его длительность составляет более трех с половиной минут.

Если описать роисходящее в ролике в двух словах — зрителей ждёт альтернативная Москва из параллельных миров, превращающийся в подобие призрачного ската главный герой Кирилл и боевые роботы-матрешки.

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Колорита добавляют группы людей, одетые в подобие русских национальных костюмов, которые практикуют на улицах столицы что-то вроде тайцзицюань и бырышни, подкидывающие вагонетки одним ударом. Все это ждет в будущем всеми забытого таможенника Кирилла.

Стоит отметить, что в кадре трейлера поклонники могут заметить самого Сергея Лукьяненко, он помогает другому мужчине поддержать в метро главного героя, когда тому становится плохо из-за происходящей с ним метаморфозы.

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Напомним, роман «Черновик» Сергея Лукьяненко вышел в 2005 году, повествование начинается с того как обычного московского парня Кирилла забывают буквально все его родные и близкие.

В итоге парню объясняют, что теперь он является таможенником между мирами и проживать ему надо в загадочной водонапорной башне, являющейся на самом деле местом перехода в другие вселенные.

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