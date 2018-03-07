В Калуге стартовала подготовка к масштабному празднованию 650-летия

Калуга, , 07:21 — REGNUM В Калуге начата подготовка к празднованию 650-летия города, масштабные празднования которого пройдут в 2021 году. Как заявил на заседание организационного комитета заместитель председателя правительство России Дмитрий Козак, юбилей областного центра отпразднуют в развитом регионе: Калужская область имеет положительную динамику как в развитии промышленного производства, так и в сельском хозяйстве и строительстве.

«Область оперативно развивается. Занимает первое место в стране по промышленному производству, первое место в ЦФО по производству молока. Доходы регионального бюджета растут», — подчеркнул он.

По словам Дмитрия Козака, в настоящее время нужны «консолидированные усилия, совместная работа всех ведомств, чтобы создать все возможности для развития инфраструктуры: транспортной, инженерной, социальной».

Отдельное внимание вице-премьер уделили реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Он акцентировал внимание на максимальном вовлечении граждан в реализацию мероприятий проекта и напомнил слова президента России Владимира Путина из послания Федеральному собранию:

«Такой масштабный проект — это новые экономические и социальные перспективы для людей, современная среда для жизни, для культурных и гражданских инициатив, для малого бизнеса и стартапов. Всё это послужит формированию в России массового, деятельного среднего класса».

В свою очередь, губернатор области Анатолий Артамонов подчеркнул, что в преддверии юбилея регионального центра ежедневно ведётся работа по развитию и обновлению города. Говоря о перспективах развития Калуги, глава региона отметил, что в ближайшее время начнется строительство кампуса Калужского филиала МГТУ имени К.Э. Баумана, Дворца спорта, будет завершено строительство южного обхода Калуги. Для увеличения туристского потенциала будут активно задействованы возможности международного аэропорта «Калуга». Анатолий Артамонов подчеркнул, что к 650-летнему юбилею в 2021 году Калуга должна подойти, серьезно преобразившись, с новыми микрорайонами, социальными и культурными объектами.

В рамках участия в заседании вице-премьер Дмитрий Козак осмотрел ряд объектов, строительство которых ведётся в рамках подготовки к 650-летию Калуги.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 650-летия основания города Калуги в 2021 году. Согласно документу, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.

Калуга впервые упоминается в грамоте литовского князя Ольгерда в 1371 году. Этот год считается датой основания города. В 1389 году он окончательно вошел в состав Московского княжества. С этого времени судьба Калуги неразрывно связана со становлением и историей российского государства.

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