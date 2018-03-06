Китай подарил Германии статую Карла Маркса

Трир, Германия, , 21:28 — REGNUM Китай подарил немецкому городу Трир статую Карла Маркса, 6 марта передает агентство Associated Press.

Бронзовая статуя будет установлена в Трире в мае в честь 200-летия со дня рождения великого мыслителя и идеолога.

Скульптурное изображение Маркса высотой 4,4 метра выполнено китайским художником Вайшаном Ву.

Карл Маркс, автор «Капитала» и создатель мирового коммунистического движения, родился в Трире в 1818 году и провел в немецком городе первые 17 лет жизни.

В Китае Маркс, наравне с Владимиром Лениным и Мао Цзэдуном, считается одной из наиболее почитаемых исторических личностей.

Читайте также: Новый Китай: Почему Си объявил себя наследником Мао и Дэна