Праздничный показ: «Завтрак у Тиффани» на большом экране

Москва, , 10:33 — REGNUM Сегодня, 8 марта, проект «Иноекино» устраивает специальный показ фильма «Завтрак у Тиффани». Романтическая комедия появится в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Роль наивной и эксцентричной Холли Голайтли стала самой яркой в карьере Одри Хепберн. Да и сама актриса зачастую вызывает ассоциации с «Завтраком у Тиффани». Но изначально на её месте могла оказаться Мэрилин Монро, так как именно эту актрису Трумен Капотэ, автор романа, который лёг в основу ленты, хотел видеть в роли главной героини. Однако Монро отказалась играть «даму на один вечер», и тогда стрелка выбора сдвинулась в пользу Хепберн. Впрочем, она тоже не сразу согласилась сниматься в «Завтраке…», так как считала себя слишком неопытной для такой роли.

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Съемочный процесс действительно вызывал у Хепберн определенные сложности. Так, знаменитую сцену в начале фильма, где главная героиня идет по пустынным улицам Нью-Йорка, а затем подходит к магазину Tiffany, приходилось переснимать несколько раз. На самом деле сотни прохожих заинтересованно наблюдали за созданием ленты. Это раздражало актрису, из-за чего она постоянно сбивалась.

Еще одна сцена, которая нелегко далась Одри Хепберн — эпизод, в котором она выкидывает кота на улицу. Как признавалась актриса после завершения съемок, этот момент стал для неё самым неприятным во всей ленте.

«Завтрак у Тиффани» покажут в оригинале на английском языке с русскими субтитрами. Показы пройдут в кинотеатрах «КАРО 11 Октябрь» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург) и «Победа» (Новосибирск).