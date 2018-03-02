«Хип-хоп» магнаты: Jay Z стал самым богатым рэпером планеты

Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Самым богатым исполнителем музыки стиля «хип-хоп» в мире стал Шон Кори Картер (рэпер Jay Z) с состоянием $900 млн. Он отнял пальму первенства у Шона Комбса (рэпер P. Diddy). Об этом говорят данные рейтинга, опубликованного журналом Forbes.

По данным издания, Jay Z за 2017 год стал богаче на $90 млн, его состояние выросло до $900 млн. В первую очередь ростом капиталов рэпер обязан инвестированию в производство коньяка (D'Ussé) и шампанского (Armand de Brignac).

Сообщается, что состояние P. Diddy оценивается в $825 млн, на третьем месте рейтинга находится Андре Ромелл Янг (рэпер Dr. Dre) с капиталомв $770 млн. В пятерку самых богатых исполнителей стиля «хип-хоп» вошли также Эминем и Дрейк. Издание отмечает также, что в 2011 году Jay Z уже признавался самым богатым рэпером планеты.

Исполнители Jay-Z, Diddy и Dre — это не только самые богатые рэперы в мире, но и самые богатые американские музыканты любого жанра, подчёркивает Forbes.

Как сообщало 22 февраля ИА REGNUM, новый клип, записанный канадским музыкантом еврейского происхождения Дрейком, обошёлся ему почти в $1 млн. Именно такую сумму, снимая ролик на песню God’s Plan («Божий замысел»), раздал исполнитель жителям Майами.

Читайте также: Рэпер Дрейк раздал прохожим почти $1 млн ради нового клипа

Дрейк сделал пожертвования школе, женскому приюту и пожарному департаменту, оплачивал посетителям покупки в магазине и заплатил за обучение в девушки университете. Исполнитель назвал эту акцию «самым важным делом в его жизни».

Читайте также: Названы самые высокооплачиваемые музыканты-2017