«Пионерская правда» о строительстве московского метро: юным о самом новом

Москва, , 16:00 — REGNUM Строительство метрополитена в Москве стало грандиозным событием своего времени, настоящим символом обновления нашей страны и ее столицы, по улицам которой вместе с трамваями еще разъезжали извозчики. А пионер на то и пионер, что должен первым узнавать обо всем новом и передовом! Газета «Пионерская правда» оперативно рассказывала своим юным любознательным читателям о рождавшемся на их глазах чуде технического прогресса.

Хроники запуска московского метро по материалам газеты составил заместитель директора по информатизации и фондам Национальной Электронной Детской Библиотеки Илья Гавришин:

Первый план строительства метрополитена в Москве был предложен в 1902 году. Но проект не нашел поддержки ни властей, ни богатых промышленников и банкиров. Одной из причин были опасения, что метро подорвет приносящий стабильный доход трамвайный бизнес. При советской власти таких опасений не возникало, уже в 20-х годах проводились проектные работы, пробные бурения, а 15 июня 1931 года пленум ЦК ВКП (б) принял постановление о том, что «необходимо немедленно приступить к подготовительной работе по сооружению метрополитена в Москве как главного средства, разрешающего проблему быстрых и дешевых людских перевозок, с тем чтобы в 1932 году уже начать строительство метрополитена». И как это ни удивительно по нынешним временам, метрополитен был построен в запланированные сроки, несмотря на многочисленные непредвиденные осложнения. 15 мая 1935 года первая очередь Московского метрополитена была пущена в эксплуатацию. Проследите за процессом создания московского метрополитена вместе с газетой «Пионерская правда», избранные выдержки из выпусков которой мы предлагаем вашему вниманию. (Сохранена орфография оригинала).

15 ноября 1928 г.№ 97 (240).

Прогулка по Москве в 1950 г.

Метрополитен.

«Метрополитен, который скоро будет строиться у нас в Москве, это — городская электрическая железная дорога, проходящая или в подземных коридорах, прорытых под городом, или на особых эстокадах (мостах) над улицами города».

26 марта 1932 г. №35 (1050)

ЧУДЕСА БЕЗ ЧУДЕС

«Вот уголок московского метрополитена. Инженер Катцель рассказывает о будущей подземной Москве, об ее улицах и площадях, о пятивагонных электрических поездах».

1 мая 1932 г. № 48 (1063)

Прогулка под Москвой

«В Москве о метро толковали еще 30 лет назад. И иностранные капиталисты, и московские банкиры еще в 1902—1912 гг. боролись за то, чтобы заполучить в свои лапы концессию на метрополитен. <…> Метро уже строят. Партия и идущие за ней массы по-большевистски строят в Москве первую в СССР внеуличную быстроходную городскую электрическую железную дорогу».

16 января 1934 г., № 7 (1306)

Москва социалистическая. Прогулка в недалекое будущее.

«Спустимся в туннель метро. Но что это за чудо? Каждый наш шаг продвигает нас на семь шагов вперед.

Нам шагать по лестнице

Незачем с тобой —

Лестница-чудесница

Бежит сама собой!

Уж не шагаем ли мы в семимильных сапогах? Нет. Это мы ступаем по ленте, называемой ЭСКАЛАТОР. Двигаясь, лента в семь раз убыстряет наш путь к подземному поезду»!

10 марта 1934 № 31 (1330).

Ударными темпами идет строительство московского метрополитена. Под землей уже возводятся туннели, начинается прокладка первых рельс.

14 октября 1934 г., № 134 (1433).

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ МЕТРО

В Москве подходят к концу строительные работы на первоочередной линии метрополитена длиной в 11,5 километров. Строительство первой очереди метрополитена будет закончено в первой половине января 1935 года.

18 января 1935 года, пятница, № 9 (1479)

«К шестнадцатому съезду советов закончены такие сооружения, как Беломорско-Балтийский канал, три четверти второго пути Сибирской магистрали, первая очередь московского метро, открыто сквозное движение Магнитогорск— Сталинск».

(Из речи товарища М. И. КАЛИНИНА на открытии XVI съезда Советов РСФСР)

2 февраля 1935 года, суббота, № 15 (1485)

НАКАНУНЕ ПУСКА МЕТРО

Первая очередь строительства московского метро накануне пуска. Одна за другой станции сбрасывают с себя тепляки, одеваются в мрамор.

6 февраля 1935 года, среда, № 17 (1487)

Первый поезд

14 февраля с 7 часов утра начальник строительства товарищ Ротерт на мотовозе разъезжал по тоннелю. Вместе с группой инженеров проверял он каждый метр каждого участка. Все знали: сегодня произойдет технический пуск, сегодня первый пробный поезд пройдет пo сквозному пути от Сокольников до Крымской площади и от библиотеки Ленина до Смоленской площади!

10 февраля 1935 года, воскресенье, № 19 (1489)

М.И. КАЛИНИН НА МЕТРО

8 февраля с первым поездом от «Охотного ряда» до «Смоленской площади» выехал всесоюзный староста Михаил Иванович КАЛИНИН. На станции «Смоленская площадь» ударники метро встретили товарища Калинина бурными приветствиями и криками «ура». От «Смоленской площади» товарищ Калинин проехал до станции «Библиотека Ленина».

20 февраля 1935 года, среда, № 24 (1494).

КОЛХОЗНИКИ — ДЕЛЕГАТЫ СЪЕЗДА В ПОЕЗДАХ МЕТРО

«17 февраля делегаты II Всесоюзного съезда колхозников-ударников совершили поездку в поездах московского метро.»

10 марта 1935 года, воскресенье, № 32 (1502)

МЕТРО ГОТОВИТСЯ К ПУСКУ

«Предложено к 15 апреля устранить все недоделки и к 25 апреля провести опробование московского метро с полной нагрузкой подвижного состава, всего оборудования и окончить приемку».

6 апреля 1935 года, суббота, № 45 (1515)

Историки в шахте

«Москва имеет большое, сложное и интересное прошлое. Но изучена история Москвы очень плохо. И вот на помощь пришло метро. Врываясь в землю, рабочие Метростроя наталкиваются на ряд ценных находок в том самом слое земли, который накапливался здесь столетиями».

22 апреля 1935 года, понедельник, № 53 (1523)

120 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ НА МЕТРО

«19 апреля, с 9 часов утра, началось опытное движение поездов метрополитена с полной нагрузкой. К этому времени на станциях «Охотный ряд», «Кировская», «Комсомольская площадь» и других собрались рабочие московских предприятий с семьями. <…> За два дня поезда метро перевезли 120 тысяч пассажиров. Метрополитен действует отлично».

24 апреля 1935 года, среда, № 54 (1524)

Товарищи СТАЛИН, МОЛОТОВ, КАГАНОВИЧ, ОРДЖОНИКИДЗЕ на метро

«22 апреля, в 9 час. 30 мин. вечера, товарищи Сталин, Молотов, Каганович, Орджоникидзе прибыли на станцию «Крымская площадь», сели в вагон метро, в котором находились пассажиры — рабочие Москвы, и проехали всю трассу до Сокольников и обратно до Смоленской площади».

28 апреля 1935 года, воскресенье, № 56 (1526)

ПУСК МЕТРО — 15 МАЯ

«Совнарком СССР и Центральный Комитет ВКП (б) заслушали доклад правительственной комиссии о приемке Московского метрополитена.

Комиссия пришла к заключению, что все механизмы работают удовлетворительно, метро вполне готов к нормальной зксплоатации.

Постройка метро в труднейших геологических условиях в такой короткий срок является крупнейшей победой социалистического строительства.

Пуск метро назначен на 15 мая».

1 мая 1935 года, среда, № 57 (1527)

Есть метро!

«Тринадцать тысяч молодых строителей послал на метро московский комсомол. Комсомольцы с энтузиазмом работали в шахтах. Они овладели высокой техникой, отважно боролись со стихией, побеждая плывуны и воду. И вот он готов, красавец-метрополитен! Вся страна празднует эту победу».

8 мая 1935 года, среда, № 59 (1529)

Куда идут наши займы

«1. МЕТРО

…Несколько лет назад в Москве появились необычные для улиц столицы строения. Это были метростроевские вышки. Люди в спецовках рыли землю, забирались в глубь подземной Москвы. <…> Свыше 700 миллионов рублей стоит сооружение московского метрополитена».

10 мая 1935 года, пятница, № 60 (1530)

МОСКОВСКИЕ РЕБЯТА НА МЕТРО

«8 мая пионеры и школьники Москвы катались — на поездах метрополитена. Поезда шли по всему маршруту— от Крымской площади до Сокольников. На поездах метро в этот день было перевезено 35 тысяч ребят».

14 мая 1935 года, вторник, № 62 (1532)

МЕТРО ГОТОВ!

«Метро готов! С замиранием сердца мы входим в его роскошные вестибюли, спускаемся по самодвижущимся лестницам, садимся в просторные и светлые вагоны и мчимся, мчимся, глядя в окна, восхищаясь всей красотой и грандиозностью этого созданного волей большевиков сооружения».

16 мая 1935 года, четверг, № 63 (1533)

ПРАЗДНИК ВСЕЙ СТРАНЫ

Вчера Московский метрополитен имени Л. М. КАГАНОВИЧА вступил в СТРОЙ

МОСКОВСКОМУ МЕТРО — ИМЯ Л. М. КАГАНОВИЧА

Строители метро и все трудящиеся Москвы выразили желание присвоить московскому метрополитену имя товарища Л. М. КАГАНОВИЧА— того, кто повседневно руководил стройкой и вдохновлял метростроевцев на новые победы. ЦИК СССР присвоил московскому метро имя Л. М. КАГАНОВИЧА.

15 мая, в 7 часов утра, на линию московского метро вышли первые поезда. Первые пассажиры вошли в вестибюли, купили в кассе билеты и заняли места в вагонах поезда.

НАГРАЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ МЕТРО

В пролетарской столице закончено сооружение метро. Первая очередь вступила в строй. Правительство, отмечая грандиозную победу метростроевцев, наградило наиболее отличившихся орденами и почетными грамотами.

Среди награжденных орденом ЛЕНИНА:

ХРУЩЕВ — секретарь Московского комитета партии, АББАКУМОВ — заместитель начальника Метростроя, СТАРОСТИН — партийный организатор, ШАШИРИН — комсомольский организатор, инженеры ГЕРТНЕР, ЛОМОВ, начальник шахты ТЯГНИБЕДА, бригадир проходчиков КРАЕВСКИЙ, ударница МАКАРОВА.

Всего орденом Ленина награждено 37 строителей.

Среди награжденных орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ: БУЛГАНИН — председатель Моссовета, РОТЕРТ — начальник строительства, ударник ВАЗЫХ ЗАМАЛДИНОВ и другие.

Орденом ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ награждены 32 строителя метро, 168 строителей метро получили почетные грамоты ЦИК СССР.

ЦИК и Совнарком СССР объявили БЛАГОДАРНОСТЬ за успешную работу всем строителям московского метро

16 июня 1935 года, воскресенье, № 78 (1548)

«Вот уже месяц, как под улицами и площадями Москвы с раннего утра до полуночи мчатся сверкающие поезда метрополитена. За это время под землей перевезено около 6 миллионов 600 тысяч пассажиров. Особенно много пассажиров было вначале, когда москвичи, как зачарованные, ходили осматривать роскошные подземные дворцы. Сейчас метро ежедневно перевозит около 150 тысяч пассажиров».

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