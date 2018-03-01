Погружение за грань: черные супермены, волшебные цветы и непризнанные гении

Москва, , 09:18 — REGNUM «Черная пантера»

Ах, эта загадочная, опасная и притягательная Африка, воспетая еще Киплингом, да и разве им одним! В наше время при мысли об Африке возникают отнюдь не лучезарные картины. Но вдруг всё не так однозначно?

Где-то в сердце Африканского континента скрыто удивительное государство Ваканда. Его жители с давних времен владеют залежами загадочного космического металла вибраниума (с ним любители киновселенной Марвелл уже могли немного познакомиться по фильму «Мстители: Эра Альтрона»). Этот металл позволил аборигенам развить передовую цивилизацию, о которой остальному миру знать не обязательно. Но к тайнам и сокровищам Ваканды, как водится, тянутся загребущие лапы зла. А где злодеи, там и герой, чтобы встать у них на пути. Его знают как Черную Пантеру

Очередной супергеройский фильм по мотивам комиксов Марвелл, интересный как минимум тем, что подавляющее большинство его персонажей — чернокожие.

«Довлатов»

Советский Союз, начало 70-х. Молодой журналист и непризнанный писатель Сергей Довлатов (его играет сербский актер Милан Марич) пытается добиться того, чтобы хоть что-то из его литературных произведений увидело свет. Увы, советские журналы отказываются печатать талантливого нонконформиста. Он такой не один, его окружают такие же неприкаянные друзья, в том числе и будущий Нобелевский лауреат Иосиф Бродский, которому вскоре предстоит покинуть Родину. В фильме Алексея Германа-младшего предпринята попытка воспроизвести несколько суматошных и почти фантасмагорических дней из жизни творческого андеграунда поздней советской эпохи, где Довлатов является не столько главным действующим лицом, сколько наблюдателем и свидетелем времени.

«Купи меня»

Кто-то изо всех сил борется за то, чтобы женщину перестали считать игрушкой и товаром, не щадя при этом ни себя, ни сильный пол, ни, порой, здравый смысл, но некоторых молодых особ вполне устраивают «рыночные» правила игры. Они знают себе точную цену и стремятся монетизировать по максимуму всё, чем владеют от природы. Фильм Вадима Перельмана рассказывает истории трех девушек, прямиком рвущихся к «успеху». «Успех» и «счастье» — это, конечно, всё то, что можно потрогать руками — съесть, выпить, надеть, поехать на и поселиться в. Входит ли в этот комплект такая старомодная и не имеющая бирочки с ценой (то есть бесценная) вещь, как любовь? И что ожидает молодых и амбициозных охотниц в финале?

«Со дна вершины»

Юная надежда горнолыжного спорта, семнадцатилетний Алёша Царев чувствует себя воистину «царем горы». У него сильное тренированное тело, первые спортивные успехи и вся жизнь впереди. Вот бы еще добиться любви лучшей девчонки на свете!.. Чтобы утереть нос другу и сопернику Косте и впечатлить любимую, он совершает отчаянные и опасные «подвиги». Во время одного из этих мальчишеских безумств Алексей лишается обеих ног. Все надежды на будущее оказываются похоронены. Или нет?

Фильм во многом основан на биографии Алексея Мошкина, двукратного чемпиона зимних Паралимпийских игр — хотя и не буквально. У картины, как и у ее героя, трудная судьба — над нею поочередно работали три режиссера, пытаясь раскрыть заложенный в сценарии потенциал. Удалось ли авторам избежать нравоучительности и мелодраматизма в истории человеческой стойкости в преодолении превратностей судьбы, судить зрителю.

«Погружение»

Сколько существует фильмов и книг о разлуке влюбленных? Чаще всего он совершает подвиги, а она ждет, реже — наоборот. В фильме Вима Вендерса по мотивам одноименного романа Дж. М. Ледгарда и британский спецагент Джеймс (Джеймс МакЭвой), и его возлюбленная, морской биолог Даниель (Алисия Викандер), одновременно далеко друг от друга переживают смертельные опасности — один в плену у исламских террористов в Сомали, другая в батискафе на дне океана. Их соединяют только любовь и общие драгоценные воспоминания.

Германский режиссер Вим Вендерс с 1996 года возглавляет Европейскую киноакадемию, его творчество удостаивалось призов Венецианского и Каннского кинофестивалей.

«За гранью реальности»

Кадры решают все! Об этом помнил молодой и предприимчивый аферист Майкл, решивший хорошенько потрясти богатое подпольное казино. Он собрал команду не из обычных ловких жуликов и шулеров, а из людей с экстрасенсорными способностями. Телепатия, телекинез, гипноз, управление электрическими приборами на расстоянии — что угодно для души! Сам Майкл не экстрасенс, он привык пользоваться для своих перевоплощений обычным гримом, зато умел это делать блестяще. С такой командой у казино просто не было шансов, но… что-то пошло не так. Экстрасенсы оказываются в беде, и Майклу для их спасения приходится погрузиться в таинственное пространство подсознания, которое объединяет всех героев фильма.

В дебютной фантастической ленте российского режиссера Александра Богуславского снимался интернациональный актерский состав, включая знаменитого Антонио Бандераса, сыгравшего старшего «коллегу» Майкла, тёртого авантюриста Гордона.

«Мэри и ведьмин цветок»

Ну, что такого необычного может приключиться с человеком десяти лет у бабушки в деревне? Сплошная скучища… Хотя если в поисках развлечений рвать в лесу светящиеся колдовским светом цветы и знакомиться с ничьими черными котами, в один прекрасный момент можешь очутиться высоко в небе верхом на метле, а в следующий — в самой настоящей Школе волшебства! И останется только решить, действительно ли ты хочешь становиться самой настоящей ведьмой или на свете есть всё-таки вещи поинтереснее? Например, дружба!

Мультфильм японского режиссера Хиромаса Ёнэбаяси снят по мотивам сказочной повести «Маленькая метла» английской писательницы МэриСтюарт и наверняка понравится любителям классического аниме в стиле мэтра Миядзаки.

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