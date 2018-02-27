Девушке, жарившей яичницу на Вечном огне, Киев выплатит 4 тыс. евро

Киев, , 15:36 — REGNUM Девушке, которая жарила яичницу на Вечном огне в Киеве, украинские власти выплатят 4 тыс. евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), говорится в решении ЕСПЧ, опубликованном 27 февраля.

Согласно сообщению, гражданка Украины в 2010 году решила устроить «перформанс» и показать, что Вечный огонь — это не символ Победы, а «просто газ». Для этого девушка вместе со своими друзьями решила пожарить на Вечном огне яичницу.

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Девушку задержали правоохранительные органы Украины и поместили ее в СИЗО, обвинив в хулиганстве. Под арестом нарушительницу общественного порядка держали три месяца, после чего ее осудили по статье «Осквернение могилы» и приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Позже девушка обратилась в ЕСПЧ с требованием компенсации от украинских властей за «нарушение прав человека».

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Однако ЕСПЧ присудил выплатить девушке компенсацию не из-за того, что ее задержали. По мнению страсбургского суда, все обвинения, которые украинские власти выдвинули хулиганке, справедливы и правомерны, поскольку Вечный огонь — не «просто газ».

Выплатить 4 тыс. евро хулиганке ЕСПЧ присудил за то, что ее продержали под арестом на месяц дольше положенного.

Напомним, на Украине регулярно подвергаются осквернению символы Победы в Великой Отечественной войне. Украинские националисты оскверняют могилы, разрушают памятники и оставляют оскорбительные надписи на монументах. Большинство подобных «акций» остаются без внимания правоохранителей.

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