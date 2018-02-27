«Первый канал» анонсировал показ второго сезона сериала «Спящие»

Москва, , 13:32 — REGNUM «Первый канал» покажет первый эпизод второго сезона сериала «Спящие» 5 марта 2018 года, анонс новых серий и трейлер телеканал выложил на своём сайте 27 февраля.

Зрителей вновь ждёт российская реальность, существующая в сценарии Сергея Минаева. Главную роль в это шоу исполняет актер Игорь Петренко.

Несмотря на то, что на создателей первого сезона обрушился вал критики от определенных слоёв российского общества, Сергей Минаев обещал, что второй сезон сериала обязательно выйдет на малые экраны.

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Ранее СМИ сообщали, что съемки нового сезона «Спящих» проводились в ускоренном режиме. Производственный процесс начался в январе 2018 года.

В роли нового режиссера картины выступил Сергей Арланов, известный зрителям по своим фильмам «Солдаты» и «Молодежка».

Напомним, после того, как сериал вышел на телеэкраны, из-за появления резкой критики режиссер Юрий Быков решил надолго покинуть кинематограф. Он сказал, что расстроен тем фактом, что от него отвернулись «лучшие умы страны».

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