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Чем жив Санкт-Петербург?

Культура

ИА REGNUM публикует фотопроект Дмитрия Ермакова о жизни Невы и жизни на Неве

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Чем жив Санкт-Петербург?
© Дмитрий Ермаков
Фотопроект Дмитрия Ермакова о Неве

Дмитрий Ермаков, 26 февраля 2018, 09:17 — REGNUM  

Дмитрий Ермаков провёл фотоисследование взаимоотношений петербуржцев с главным каналом и артерией Северной столицы — Невой:

Название «Нева» пошло от финского слова, которое означает болото. Многие петербуржцы так и называют свой город — шутливо, но любя. Уже более трехсот лет они находят в себе силы выживать в агрессивной климатической среде, где доминируют холодные воды, и радоваться этому.

Многие жители Санкт-Петербурга любят водоемы и видят в них источник эстетического удовольствия. Но взаимосвязь петербургского менталитета с водой лежит не только в визуальной плоскости, хотя таковая очень важна для жителей Петербурга, считающего себя культурной столицей России (и, возможно, имеющего на это право).

В прошлом роль рек и каналов для города была еще более значимой. Например, во время царствования Петра I во владении каждой семьи имелась лодка, а каждый дом рядом с набережной был оснащен причалом. Еще раньше, когда берега Невы были населены ижорой, финнами и вепсами, вода имела еще и сакральное значение — в финно-угорской картине мира первичная вселенная родилась из бесконечного моря. Учитывая то, что часть прежнего населения никуда не уходила и перемешалась с русскими переселенцами, частью новгородцами, тоже исконно жившими на воде, святость этой стихии для петербуржцев уходит глубоко в тысячелетние корни.

Нева и Финский залив продолжают кормить город — в теплое время года сюда прибывают круизные лайнеры из-за рубежа, сухопутные гости города спускают огромные деньги на экскурсии «по рекам и каналам», а весной берега Невы пахнут огурцом — на самом деле корюшкой, массовый промысел которой идет прямо на главной реке города. Параллельно с этим экология Невы и залива становится все хуже с каждым годом. Что, впрочем, не мешает петербуржцам окунаться в Неву, как летом, невзирая на запреты, так и в крещенские морозы, совершенно официально.

Эти фотографии фиксируют и исследуют тему взаимоотношений между людьми и водной средой Санкт-Петербурга.

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Читайте ранее в этом сюжете: Крещенские огни Волги

regnum author Дмитрий Ермаков
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