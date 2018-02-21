Конкурс «Взгляд иностранца» объявил победителей

Санкт-Петербург, , 19:08 — REGNUM В Президентской библиотеке 20 февраля прошла церемония награждения победителей VIII Международного мультимедийного конкурса «Взгляд иностранца — 2017». В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие фотографы и операторы из Москвы, Казани, Перми, Екатеринбурга и Тюмени.

В 2017 году участники из более 20 стран мира и 60 городов и населенных пунктов России прислали на конкурс более 3,6 тыс. работ. Организаторы отметили, что в этот раз расширилась не только география, но и тематика конкурса. Девиз мероприятия — «Экология жизни» — нашёл своё отражение в различных номинациях, связанных с темой красоты окружающего мира и воспитания бережного отношения к природе.

В номинации «Чудеса животного мира» первое место занял Василий Яковлев. В номинации «Волшебный макромир» лучшей работой стал снимок Виктории Зыбенской. В номинации «Заповедная земля» победителем признали фото Александра Чазова. В номинации «Мобильное фото» выиграла Дарья Черепанова, а в номинации «Экология жизни» победил Дмитрий Шаромов.

В этом году на конкурс можно было прислать не только фотографии, но и видеоматериалы. Лучшей работой в видеономинации «Экология жизни» признали ролик Антона Сухова из Казани.

В рамках специальной номинации «Швейцария глазами россиян» участники делились пейзажными снимками, сделанными в этой стране. Победителя Елену Сафонову поздравил генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджер Кулль. Специальный приз в номинации достался Михаилу Бочкарёву.

Еще одна специальная номинация — «Мяч победы» — была приурочена к чемпионату мира по футболу-2018. Её победителем стала Елена Голубева из Москвы.

На церемонии награждения не только подвели итоги восьмого конкурса, но и анонсировали девятый. Как сообщил генеральный директор Президентской библиотеки Александр Вершинин, в 2018 году мероприятие начнется необычайно рано в связи с ЧМ-2018. Кроме того, теперь в конкурсе будут участвовать не только фотоснимки и видеоролики, но и текстовые материалы.

Конкурс «Взгляд иностранца» — один из творческих проектов Президентской библиотеки, нацеленных на формирование и сохранение фотографического наследия России. Работы победителей и номинантов войдут в цифровой фонд библиотеки. Сейчас электронный архив насчитывает около 8 тыс. фотографий.

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