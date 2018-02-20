Кострома отпраздновала Масленицу (фото)

Кострома, , 05:53 — REGNUM Десятки тысяч костромичей отпраздновали старинный праздник Масленицу. Как передает корреспондент ИА REGNUM блинный праздник, символизирующий окончание зимы, в областном центре отмечали на десятках площадок.

Угощали бесплатными блинами, водили хороводы, разыгрывали конкурсы среди детей и взрослых.

На центральной площади города около пожарной каланчи праздник отмечали впервые за 10 лет. Здесь собравшихся угощали не только бесплатными блинами, но и щами, приготовленными в полевой кухне.

ИА REGNUM отмечает, что несмотря на успешное сожжение масленичных кукол, олицетворяющих зиму, приход в Кострому весны откладывается. В ближайшие выходные зима в городе возьмет реванш — в город придут морозы. На 23−28 января синоптики прогнозируют похолодание до — 23 градусов.

Смотрите галерею к статье