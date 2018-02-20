Вторник, 20 Февраля 2018 года
06:05:30 МСК

Кострома отпраздновала Масленицу (фото)

Культура

Горожан и туристов угостили бесплатными блинами и щами

9
Кострома отпраздновала Масленицу (фото)
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
Масленица в Костроме

Кострома, 20 февраля 2018, 05:53 — REGNUM  Десятки тысяч костромичей отпраздновали старинный праздник Масленицу. Как передает корреспондент ИА REGNUM блинный праздник, символизирующий окончание зимы, в областном центре отмечали на десятках площадок.

Угощали бесплатными блинами, водили хороводы, разыгрывали конкурсы среди детей и взрослых.

На центральной площади города около пожарной каланчи праздник отмечали впервые за 10 лет. Здесь собравшихся угощали не только бесплатными блинами, но и щами, приготовленными в полевой кухне.

9
Центральную площадь окутал дым от готовящихся блинов и шашлыка
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
Центральную площадь окутал дым от готовящихся блинов и шашлыка

ИА REGNUM отмечает, что несмотря на успешное сожжение масленичных кукол, олицетворяющих зиму, приход в Кострому весны откладывается. В ближайшие выходные зима в городе возьмет реванш — в город придут морозы. На 23−28 января синоптики прогнозируют похолодание до — 23 градусов.

Смотрите галерею к статье

regnum author Григорий Михайлов
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Масленица
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить