«Гуляй, Масленица»: в Петербурге отметили последние масленичные дни

Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM В Петербурге 18 февраля завершился фестиваль «Гуляй, Масленица». Последние два дня мероприятия по традиции стали самыми насыщенными. Участники проекта фотостажировок PHINT побывали на фестивале и делятся самыми яркими моментами праздника.

На Малой Конюшенной улице Масленицу отмечали всю неделю — с 10 по 18 февраля. Гулянья с песнями, плясками, конкурсами и ярмарками проходили здесь с утра до вечера каждый день, однако выходные стали самыми насыщенными в программе.

Чучело на фестивале не жгли, но предлагали гостям другие развлечения. В начале гуляний ведущие рассказывали о каждом дне Масленицы и его приметах и традициях, а после проводили викторину с призами.

Среди взрослых и младших гостей мероприятия проводили интерактивные игры. Одной из них стала традиционная народная забава, которую устраивают на Масленицу — стенка на стенку. Участники игры разделились на две линии («стенки») и сошлись в шуточной схватке. С не меньшим удовольствием гости фестиваля приняли участие в играх «Третий лишний» и «Бег в мешках».

Не менее насыщенной стала конкурсная программа мероприятия: «Перелётные птицы», «Дождик-солнышко» и конкурс частушек. Кроме того, участники смогли помериться силой в спортивных состязаниях: перетягивании каната, петушиных боях и борьбе подушками.

Еще один конкурс организаторы фестиваля провели в сети — гости мероприятия выкладывали фотографии с хэштегом #ФестивальМасленица. Победителями стали снимки, получившие наибольшее количество лайков. Их авторов — Евгению Елисееву, Станислава Соловьева и Евгению Орехову — объявили в последний фестивальный день.

В промежутках между активными играми посетителей развлекали фольклорные коллективы и эстрадные артисты. Кроме того, гостям фестиваля предлагали принять участие в мастер-классах. Петербуржцы и гости города смогли попробовать свои силы в кузнечном ремесле, изготовить традиционные масленичные поделки из дерева, расписать фарфор, сделать куклу и испечь разноцветные блины.

Разнообразными были и фестивальные угощения. Пряная гречневая каша, мясные изделия, чешский трдельник, вафли, мёд, грибы, ягоды и, конечно же, блины. Одной из изюминок фестиваля стал кофе, приготовленный на песке.

Кроме того, гости фестиваля могли приобрести на ярмарке различные товары, среди которых матрёшки, подстаканники, павлопосадские платки, шапки из натуральной кожи, мясо лося, медведя, кабана и бобра, мёд с пасеки Ленинградской области, народные масленичные куклы и обереги для дома, изделия из гобелена и другие товары.

Масленичные гулянья прошли в Петербурге и на других площадках. Так, Масленицу отметили на Московской площади, в Центральном парке имени Кирова, в Александровском парке, Парке культуры и отдыха имени Бабушкина, на исторической верфи «Полтава», в туристическом комплексе «Шуваловка», в Петергофе, Ломоносове и поселке Стрельна.

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