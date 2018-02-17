Фестиваль искусств Юрия Башмета: в предвкушении новых открытий

Сочи, Краснодарский край, , 09:15 — REGNUM В Сочи стартовал XI Зимний международный фестиваль искусств под руководством известнейшего альтиста-виртуоза, дирижера и педагога Юрия Башмета. Это одно из тех событий, которые формируют образ Сочи как города фестивалей и крупнейшей культурной площадки страны.

Как обычно, фестиваль собрал не только музыкантов и музыкальных педагогов из разных стран мира, но и театральных деятелей, литераторов и художников. «Изюминкой» форума является не просто механическое соединение разных видов искусства, а их взаимодействие и взаимопроникновение. Литературно-музыкальные композиции, музыкальные спектакли и даже любимые детьми мультфильмы в сопровождении шедевров классической музыки ждут гостей в Зимнем театре и на других площадках города. Пройдут разнообразные творческие конкурсы — ставший уже традиционным Международный конкурс молодых композиторов памяти Альфреда Шнитке и Святослава Рихтера, конкурс видео-арта «Эхо-Эко», на который видеохудожники из разных сран представили 15 работ, посвященных экологической теме в самом широком ее понимании, и даже Турнир поэтов — необычная форма, заимствованная из наследия средневековья.

На фестивале воистину собрались все флаги. Зрители увидят спектакль Пекинской оперы, два спектакля известного театра марионеток Резо Габриадзе, балет «Средиземноморье» итальянского постановщика Мауро Бигонцетти, услышат с джазовые мелодии в исполнении известной певицы из США Джейн Монхайт, а исполнительница из Португалии Тереза Салгэйра познакомит публику с таким ярким и малоизвестным в России явлением как португальские лирические баллады «фаду».

Фестиваль в Сочи традиционно является не только концертной и конкурсной площадкой, но и образовательным проектом. В его рамках пройдут как лекции — в том числе и предваряющие спектакли и концерты, так и полноценные школы мастерства для молодых поэтов, журналистов, фото‑ и видеохудожников, а также образовательные и творческие программы для детей. Также фестиваль принимает Международную выставку-конференцию 2018 года в Сочи, посвященную проблемам долгосрочного развития культурного постранства.

На пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина и мэр Сочи Анатолий Пахомов говорили о большом культурном значении Фестиваля искусств для края и города, а также об огромной заслуге лично маэстро Башмета, который вот уже больше десяти лет руководит этим форумом.

«Хочу сказать, что каждая новая встреча с вами, с вашим коллективом — это очень волнительный для наших сочинцев момент, который остается в памяти на всю жизнь, — подчеркнул Анатолий Пахомов. — Потому что, конечно, сегодня Сочи стал одним из главнейших культурных центров страны, мы достаточно много проводим разных культурных событий и мероприятий, но начало положил культурному преобразованию в Сочи Юрий Абрамович. Он поверил в нас, поверил в Сочи и мы этому очень рады. Уверен, что каждый концертный день вот этого XI уже фестиваля, выступление каждого из артистов будет для всех нас, ценителей высокого искусства, настоящим открытием, все новым и новым. Я в этом просто уверен, потому что каждый раз это происходит».

Юрий Башмет рассказал об премьерах прошлых фестивалей, которые обрели долгую жизнь на сцене и множество горячих поклонников, несмотря на отсутствие широкой рекламы — так произошло со спектаклем московского театра «Современник» по мотивам «Маленького принца» Экзюпери, который родился на фестивале в Сочи и каждый раз идет с аншлагом в Москве и Екатеринбурге.

«На фестивале мы действительно узнаем, чем живет человек, от мала до велика в нашей стране — я имею в виду, в культурном плане, — сказал маэстро. — У нас очень много премьер, вот это главное, плюс — узнаем состояние культуры в стране. Узнаем — и потом лучшее живет и процветает. Наш главный принцип — это поиск нового, но мы, разумеется, смотрим на уровень».

Первый день фестиваля завершился музыкальным спектаклем-фантазией Виктора Крамера «Не покидай свою планету» по мотивам философской сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» с участием Константина Хабенского и ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. 17 февраля пройдет Гала-концерт открытия фестиваля, во время которого состоится мировая премьера пьесы московского композитора Алексея Сюмака для альта и камерного оркестра, партию альта исполнит Юрий Башмет. Форум продлится до 25 февраля.