Кара за грех, обращение язычников, любовь от-кутюр и муми-тролли на льду

Москва, , 09:14 — REGNUM «Убийство священного оленя»

Возмездие… Каким оно бывает чаще — справедливым или безжалостно жестоким? На что можно пойти ради искупления грехов? А ради близких? Вместе с режиссером и сценаристом Йоргосом Лантимосом и его героями зрителю придется искать ответы на эти вопросы. Его фильм напоминает греческую трагедию, а название отсылает к античной мифологии — о случайно убитом олене богини Артимиды, за которого охотнику приходится расплачиваться самым дорогим — жизнью дочери Ифигении.

Талантливый и успешный кардиохирург Стивен Мёрфи обласкан судьбой — у него есть любимая работа, профессиональная слава, жена и двое детей. Но в его шкафу есть скелет — когда-то он был небрежен во время операции, и его пациент погиб. Вина перед сыном умершего тенью легла на жизнь Стивена и превратила его и его семью в заложников, в жертву ненасытных мстительных призраков прошлого…

В ролях Стивена и его жены Анны звездный дуэт Колина Фаррелла и Николь Кидман. Фильм удостоен награды Каннского фестиваля «Лучший сценарий».

«Призрачная нить»

Номинированный на шесть «Оскаров» фильм Пола Томаса Андерса, на счету которого приз «Лучший режиссер» Каннского фестиваля 2002 года, — подарок для эстетов. Причем как для киноманов, так и для поклонников изысканной моды.

Фильм повествует о знаменитом кутюрье Рейнольдсе Вудкоке, который творит в Лондоне 50-х годов, одевая кинозвезд и королевских особ и раздевая любовниц, которые значат для него вряд ли намного больше, чем манекены в студии. Но вот однажды в его жизни появляется официантка Альма — первая женщина, на личность которой он вдруг обратил внимание, и размеренная жизнь эгоистичного и чопорного эстета резко меняется. Его сестра и компаньон Сирил ощущает в возникшем чувстве угрозу для своего положения. Начинается сперва подспудный, а потом и острый конфликт в этом необычном треугольнике…

«Лёд»

Отечественных фильмов о спорте в последнее время мы видим больше, чем успехов в этом самом спорте. Но на сей раз, кажется, песня не о нем, а о любви. И о надежде и вере, разумеется. Героиню так и зовут — Надя. С детства она мечтала о том, что станет чемпионкой, самой знаменитой фигуристкой в мире. Под руководством строгого и опытного тренера она упорно шла к своей цели, но… Судьба безжалостно разрушила все ее мечты на взлете. Неудачное падение, и вместо пьедестала почета и мирового триумфа — инвалидная коляска и пучина депрессии. Сможет ли Надежда, лишившись и любви эгоистичного «принца», и веры в себя и будущее, вновь обрести все это? Безалаберный хоккеист-задира Саша совершенно не похож на принца. Сможет ли он отогреть замерзшее сердце Нади?

В дебютной работе Олега Трофима найдется то, что будет по вкусу и любителям спортивного кино, и музыкальных фильмов, и романтических комедий о любви. Яркая игра Марии Ароновой в роли тренера Шаталиной и Александра Петрова в роли Саши вряд ли дадут зрителю заскучать.

«Язычники»

Когда один за другим — и у нас, и за рубежом — выходят фильмы о семейной нелюбви, то это повод задуматься. Возможно, это своего рода пандемия?

Фильм Валерии Сурковой по пьесе безвременно погибшей во время теракта в аэропорту «Домодедово» Анны Яблонской показывает еще одну семью, несчастливую по-своему, но при этом весьма типично: глава семейства, витающий в облаках и не приносящий в дом денег, его супруга, измученная работой, хозяйством и затянувшимся ремонтом в квартире, дочка с подростковыми проблемами, сосед-алкоголик… В это средоточие застарелой тоски и проблем внезапно, как снег на голову, сваливается чрезвычайно набожная бабушка, быстро берущая судьбы родственников в свои руки и устанавливающая в доме свои, почти монастырские порядки. Для нее полузнакомые родные — грешники-безбожники, нуждающиеся в наставлении на путь истинный…

Валерия Суркова уже ставила пьесу «Язычники» на сцене, и в экранизации задействованы по большей части театральные актеры, уже воплощавшие эти образы в театральной постановке.

«Сердцеед»

Ври да не завирайся! Иногда даже ложь во спасение может привести к совершенно непредсказуемым и конфузным результатам. Так происходит и в фильме Лорана Тирара. Сестра умницы и красавицы Элизабет, романтичная Полина, влюблена в бравого офицера наполеоновской армии Невилля. Тот клянется писать возлюбленной чуть ли не каждый день, но слово свое не держит и полностью пропадает с горизонта. Бедная девушка безутешна, и Элизабет, чтобы поддержать ее, начинает писать от имени Невилля красочные и волнующие письма, в которых тот предстает беззаветным героем. Внезапно Невилль возвращается и оказывается вовсе не героем, а дезертиром и пьяницей. Созданный Элизабет образ приходится раздолбаю по вкусу, и он начинает вживаться в него, купаясь в лучах фальшивой славы. Однако, назвался груздем — полезай в кузов, и Невиллю приходится из последних сил поддерживать геройскую репутацию. Элизабет пристально следит за его реальными приключениями, больше похожими на злоключения. Понятно, что долго оставаться сторонним наблюдателем у нее не получится — иначе какая же это французская комедия!

«Недруги»

И в наши дни снимают вестерны. Возможно, именно в наши дни и стоит их снимать, когда, несмотря на все благие пожелания, мир вновь оказался захлестнут волнами ненависти и вражды. Перед нами древняя как мир история о смертельных врагах, оказавшихся в одной лодке. На сей раз вместо лодки — караван, идущий через прерию, полную опасностей.

Капитан Джозеф Блокер измучен годами войны, его руки по локоть в крови. Он ненавидит индейцев, даже больше — они ему смертельно осточертели, но ему поручают доставить на родину в Монтану смертельно больного вождя шайенов по имени Желтый Ястреб. Он ведет старика и его соплеменников, закованными в цепи, по пути к каравану прибивается вдова фермера Розали — всю ее семью у нее на глазах перебили команчи. На пути караван ждут воинственные индейцы и бандиты. Снова и снова свистят пули и льется кровь. Фильм Скотта Купера заставляет задуматься о природе насилия и о том, есть ли выход из кровавого порочного круга.

В роли капитана Блокера — Кристиан Бэйл, воплотивший образ Бэтмена в фильмах Кристофера Нолана.

«Журналист»

В оригинале фильм Брайана ДеКьюбелиса называется «Манхэттенская ночь», и по своей мрачности он действительно принадлежит ночи. Жизнь «акулы пера» Портера Рена, ведущего колонку в ежедневной газете, превращается в причудливый кошмарный сон, когда к нему обращается шикарная блондинка с просьбой расследовать загадочную смерть ее знаменитого мужа. Незнакомка отнюдь не похожа на убитую горем вдову и обладает почти колдовской властью над мужским полом. Тёртый журналист подпадает под ее чары, превращаясь из примерного семьянина в одержимого. К тому же он, кажется, разворошил настоящее змеиное гнездо, его семейной жизни и просто жизни грозит нешуточная опасность…

В главной роли Эдриан Броуди, обладатель «Оскара» за роль Владека Шпильмана в фильме Романа Полански «Пианист».

"Муми-тролли и зимняя сказка»

Кукольный полнометражный мультфильм сегодня не такой частый гость на большом экране. Стилистика работы финских и польских мультипликаторов может показаться архаичной — ведь мультики про причудливых, но давно полюбившихся детям существ, придуманных писательницей и художницей Туве Янссон, в Польше начали снимать еще в конце 70-х. Но хотя бы ради воспоминаний детства этот мультфильм, поставленный по сказкам «Волшебная зима» и «Ёлка», стоит посмотреть. Он добрый и теплый, несмотря на снежные сугробы, и в нем, в отличие от оригинала, никому не будет грозить опасность замерзнуть. Правда, вопрос, понравится ли современным детям следить за приключениями вырезанных из кусочков фетра героев, остается открытым…

«Махнем на Луну»

Еще один, после «Плюшевого монстра», полнометражный латиноамериканский мультфильм на наших экранах. На сей раз — созданный перуанскими аниматорами. Главным героем тоже оказывается странное существо, живущее среди людей, но не плюшевый кот, а человекообразный кондор по имени Кондорито, который носит футболки и штаны с торчащим из них сзади пучком перьев, мечтает жениться на человеческой девушке, ревнует ее к местному мачо и находится в сложных взаимоотношениях со своей будущей весьма внушительной тещей. Умом он не блещет, но именно это и становится преимуществом, когда оказывается, что амулет коварных инопланетян, который подчиняет сознание людей, не действует на его птичьи мозги. Теперь Кондорито волей-неволей придется спасать человечество…

«Тигр жив»

Любители болливудской продукции смогут насладиться зубодробительными приключениями индийского суперагента по прозвищу Тигр и пакистанской шпионки Зои. Им предстоит вместе спасти 25 индийских медсестер, взятых в заложницы исламскими террористами в Ираке. То, что начинается как случайное сотрудничество представителей двух, мягко говоря, не ладящих друг с другом государств, постепенно превращается в нечто большее. Отчаянную парочку ждут погони, перестрелки, бешеная езда на мотоциклах и скачки на горячих конях. В роли Тигра — индийская звезда первой величины Салман Кхан, известный своей весьма качественной игрой в фильмах самого разного жанра. Этот же фильм все же больше предназначен для незагрузного отдыха мальчишек от 16 и старше.

Читайте ранее в этом сюжете: Мединского призвали заняться российским кино, а не запрещать иностранное