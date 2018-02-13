Мединского призвали заняться российским кино, а не запрещать иностранное

Москва, , 19:06 — REGNUM Успеху российских фильмов не поможет ограничение проката иностранных, считает известный переводчик, блогер, кинообозреватель Дмитрий Пучков (Гоблин). Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя идею министра культуры РФ ограничить количество сеансов, выделяемых в кинотеатрах на один фильм. Эту мысль Владимир Мединский высказал, рассуждая о том, что новый фильм «50 оттенков свободы» якобы обрушил российский кинопрокат.

«Открою страшную тайну — фильмы снимаются для того, чтобы заработать денег, — заявил Пучков. — Многие, я вижу, не в курсе. В кино вкладывают деньги, а назад получают прибыль. Пора бы всем уже привыкнуть, что при капитализме речь всегда идёт о получении прибыли. Не о том, чтобы сеять разумное, доброе, вечное. Вот и художественный фильм «50 оттенков серого» и все его продолжения снимали для того, чтобы заработать денег. Это раз. Второе: кинотеатры в массе своей — это частные лавочки. Их задача — заработать как можно больше. Если выходят «Звёздные войны» или «50 оттенков свободы», они, естественно, расширяют количество сеансов, потому что извлекают прибыль. Как говорят некоторые наши не очень умные граждане, невидимая рука рынка. Это она всё это дело регулирует. И тут вдруг в эту частную лавочку вторгается государство и говорит: «Вы не будете зарабатывать».

При этом критик отметил, что он вполне понимает протекционистские мотивы государства.

«Например, нельзя закрывать ПАО «АвтоВАЗ», — заметил Пучков. — Одно рабочее место по сборке автомобилей обеспечивает семь рабочих мест в смежных отраслях, где делают ремни, стекла, генераторы, стартеры. Но если мы ввозим в страну дешёвые автомобили китайского производства, этот завод накроется медным тазом. Поэтому государство предпринимает в ряде отраслей протекционистские меры. Во всех странах такое есть».

Однако если речь заходит о кино, то, по мнению Дмитрия Пучкова, следует учитывать ряд существенных моментов:

«Когда у нас перестанут снимать всякую дрянь? — поинтересовался он. — Когда возникнут художественные советы, которые будут оценивать, надо ли давать деньги на тот или иной фильм? Откуда берутся «викинги», «матильды», «цитадели», «скифы»? Кто на это деньги даёт? Если вы дали на это деньги, то не совсем понятно, о каких сборах вы говорите?! Ну, запретим мы частным предпринимателям зарабатывать деньги и будем впихивать им эту дрянь. Эта дрянь неспособна отбиться. Не может принести прибыль. Я не даю советы министру. Я как раз тружусь на ниве оценки сценариев, пригодных для государственного финансирования. Но у нас есть контора Фонд кино, которая основную массу фильмов спонсирует — массу всякой антисоветской дряни и откровенного шлака, и на них вообще нет никакой управы».

По мнению Пучкова, принятие протекционистских мер, о которых речь шла выше, приведёт к тому, что создатели низкопробного российского кино «только воспрянут и продолжат гнать эту дрянь».

«Процесс комплексный, и одним решением типа «давайте ограничим прокат» ситуацию не выправить, — заметил Пучков. — Фильмы надо хорошие снимать. Если мы говорим о конкретном примере («50 оттенков свободы»), то этот фильм демонстрирует достаточно странные половые отклонения. Поскольку большинство зрителей — подростки, естественно, для них это безумное откровение. Однако у нас нет фильмов, которые учили бы детей хорошему и доброму. Качественных фильмов с воспитательной функцией у нас я тоже не вижу».

Напомним, что, как сообщало ИА REGNUM, министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что фильм «50 оттенков свободы» «обрушил» российский кинопрокат. По словам чиновника, российские киносети отдали ему 70% сеансов. Глава министерства попросил вице-премьера правительства Ольгу Голодец поддержать законопроект, который ограничивает количество показов одной ленты в кинотеатрах. До этого он выступил с инициативой ограничить количество таких сеансов до 35%.

«Не могу не поднять вопрос о необходимости поддержки законопроекта, который ограничил бы в процентном отношении количество сеансов, выделяемых на один фильм. Иначе места для наших релизов просто не будет», — заявил обеспокоенный министр.

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