С любовью и юмором: Жан Эффель о творце в XX веке

Анастасия Громова, , 10:21 — REGNUM

12 февраля 1908 года в Париже родился один из самых известных в мире карикатуристов — Жан Эффель (настоящее имя — Франсуа Лежён). Наравне с Херлуфом Бидструпом его имя известно всем любителям жанра, мировую славу ему принесли циклы «Сотворение мира» (1951—1954) и «Сотворение человека» (1951—1953).

В СССР Эффеля знал практически каждый: книга, объединившая две серии, называлась «Сотворение мира и человека» (1959). По рисункам Эффеля из этого цикла были созданы популярные в стране одноименные мультипликационный фильм (1956) и балет (1971, СССР, композитор А. П. Петров). А в кукольном театре Образцова в Москве была поставлена пьеса «Божественная комедия», написанная Исидором Штоком по мотивам сборника.

В эти два сборника вошли почти полторы тысячи остроумных рисунков, главными действующими персонажами которых является очень симпатичный старик Бог, его помощники-ангелочки и очаровательные Адам и Ева. Бог Эффеля — живой энтузиаст и творец, не чуждый современных технологий. Так, для того чтобы сотворить Еву, Бог извлекает ребро Адама на операционном столе, при помощи специальных инструментов и с применением наркоза.

Иллюстрация: Жан Эффель. Сотворение Мира. Книга 1.Небо и Земля (часть пятая) Идеи Иллюстрация: Жан Эффель. Сотворение Мира. Книга 1.Небо и Земля (часть пятая) Котельная Иллюстрация: Жан Эффель. Сотворение Мира. Книга 1.Небо и Земля (часть пятая) Землетресения

Пакостящий Творцу сатана, например, устраивает целое маркетинговое шоу, чтобы соблазнить Еву съесть запретный плод. И развернутая им «рекламная акция» заканчивается успешно, для сатаны, конечно. Бог у Эффеля — добродушный выдумщик, обладающий неистощимой фантазией и чувством юмора, поэтому никаких вопросов у церкви к карикатуристу не было.

Наоборот, творение Эффеля встретили с энтузиазмом как читатели, так и представители церкви: смех и добрый образ Творца позволили примириться обществу, в котором внутрирелигиозные вопросы неоднократно приводили к тяжелым кровопролитиям. И если есть в мире Библия для атеиста с картинками, то это, конечно, «Сотворение мира».

На тему божественного миротворчества Эффель рисовал всю жизнь, всего в «Сотворении мира» пять тысяч рисунков, выходивших до середины 70-х годов в различных сборниках. Публиковать их подборками Эффель начал после войны в коммунистическом еженедельнике «Ле Леттр Франсэз», издававшемся Луи Арагоном. В юмористический цикл вошли пять книг — «Небо и Земля», «Растения и животные», «Человек», «Женщина» и «История Адама и Евы», он был переведен на 15 языков.

Иллюстрация: Жан Эффель. Сотворение Мира. Книга 1.Небо и Земля (часть пятая) Планета Иллюстрация: Жан Эффель. Сотворение Мира. Книга 1.Небо и Земля (часть пятая) Произведение Иллюстрация: Жан Эффель. Сотворение Мира. Книга 1.Небо и Земля (часть пятая) Шар

Смешные картинки, прежде всего, были злободневными. В них рассказывалось об аналогиях между жизнью в раю и жизнью на земле, затрагивались такие проблемы, как жилищный кризис, трудоустройство, воспитание детей, эксплуатация рабочих и так далее. Политический карикатурист-газетчик, Эффель, с симпатией относившийся к социалистическим силам Франции и к СССР, ни на шаг не отступал от своих взглядов всю жизнь.

«Раз определив свою позицию в самом начале творческого пути, политический карикатурист, как любой честный человек, не имеет права ее менять. Он не должен, если у него есть совесть, торговать своими политическими убеждениями», — говорил Эффель.

Свою позицию Эффель не менял ни в 30-е годы, когда стал популярен благодаря своим острым политическим карикатурам на Гитлера, Муссолини, Риббентропа, Франко и французских политиков, которые пытались преуменьшать фашистскую угрозу и даже заигрывать с фюрером, ни в 40-е, когда вместе с Арагоном встал в ряды французского Сопротивления. Ни в послевоенные годы, когда отдельной книгой «Всё ещё в оккупации» вышли его лучшие карикатуры 1947—1955 годов.

Все рисунки этой серии были объединены общей идеей, о которой автор заявил в предисловии: «1947 год. Три года, как мы освобождены от немцев. Но не от освободителей. Напротив. Оккупация продолжается». Речь, конечно, шла об американцах, насилие, грубость и невежество которых обличались в работах Эффеля. Это и американские солдаты, свистящие вслед парижанке, и Трумэн с Эйзенхауэром, посредством «кнута и пряника» направляющие политику французских министров.

Что более чем соответствовало действительности, особенно во Франции, где спецслужбы США развернули мощную пропаганду против многочисленных коммунистических партий, которые вполне могли прийти к власти демократическим путем. Так, в начале 2000-х из документов ЦРУ стало известно, что США начали проводить тайные операции по срыву выборов и дискредитации коммунистов сразу после окончания войны. Причем делалось это под контролем посла США и при поддержке французского правительства…

В своих карикатурах Эффель смеется над модой и бомондом, а в серии рисунков о животных — над мещанством и безыдейностью молодежи. Работы Эффеля, как он сам говорил, принадлежат XX веку, и, похоже, это действительно так: ни он, ни в целом XX век Бога не уничтожал, а заявлял о необходимости уничтожить предрассудки и развивать человека.

Бога в действительности начали уничтожать те, кто заявил о себе во французской карикатуре — и не только в ней! — уже в XXI веке. Это в первую очередь карикатуристы из еженедельника журнала «Шарли Эбдо», громко заявляющие о свободе слова и не имеющие к ней никакого отношения, поскольку освободить хотят не слово от оков, а себя и общество от норм, морали, цивилизации, пробудив зверя.

Их похабный Бог, родившийся в недрах современной «культуры», глумится, а не творит, оскорбляет, а не проявляет милосердие. И главный вопрос: что есть эта «культура», которая разрушает идентичность нации, и что с носителем этой культуры, который пасует перед уничтожением?

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