Кино по-скифски: много крови из ничего

Дмитрий Тёткин, , 00:07 — REGNUM

Обычно про кино подобного рода начинаешь невольно думать с банальных вопросов об освоениях бюджетов, или о том почему и как именно начинает снимать именно этот режиссёр (в данном случае молодой и с примесью иракской крови — что придаёт пикантности). И так далее. Отложим подобные мысли, всё-таки рецензия — не донос. Итак перед нами очередной фильм, где много крови из ничего, странные попытки создать эпос с элементами арт-хауса. Есть ли у такого кино старшие братья? Пожалуй. Это и «Аватар» и «Властелин колец», да мало ли «прекрасных фильмов», которые составили гордость жанрового кинематографа такого рода. Как правило они несут в себе помимо драк в качестве нагрузки и некоторый «философский сюжет». Можно вспомнить даже «Трудно быть богом» (в варианте для старшей школы в данном случае). Сам режиссёр в одной из бесед с долей иронии определяет жанр фильма как «скиф-панк» в параллель со «стим-панком», например, здесь тоже создаётся странный отдельный мир, полный причудливых существ и костюмов… Хотя на мой личный вкус, если бы картина ещё дальше пошла в сторону «фэнтези» или реально «стим-панка» с его латунными паровозами и прихотливыми позолоченными механизмами — она только бы выиграла, если бы не претендовала на «реалистичность» или «историчность» вовсе. Да и вообще не смотря на «племена», которые говорят на иностранных языках, и иллюзию разработки другой цивилизации — фильм кажется всё-таки чуть-чуть условным, слишком декоративным… А претензии на философию — слишком поверхностны. Каковы они? Ну как же, самые главные в мире темы. Жестокость и милосердие. И даже «язычество» и «христианство». Сложные и объёмные темы, которые неминуемом сводятся до клише и упрощений в американском духе. Как и историческая реальность до искажённого фантазий создателя лубка. Но, может быть, и не надо никакой философии. В начале второго часа мне стало это уже откровенно смешным. И я погрузился в созерцание лужиц крови.

Фильм снимался как «боевик», интересно, что в нём очень много живой и подвижной камеры, которая часто настолько погружается в действие, что мы буквально путешествует в мясорубке мечей и брызг слюны, возможно, для кого-то это интересное путешествие… Множество «драк» с хореографией могут повеселить или увлечь в зависимости от вашего опыта в этом нелёгком деле. Интересно, что кажется, что на такое кино заметно повлияли компьютерные игры вроде «мортал комбат» — с их спец-эффектами, завершающими ударами, «особыми приёмами», бессмысленной жестокостью… Интересно, что даже «взгляд монстра» передаётся через кровавый красный фильтр, как заведено. Не говоря уже о том, что «зелье», которое делает человека берсеркер-зверем — это тоже частый мотив компьютерных игр. Другой очевидный «референс» для боевой части фильма — это столь популярные нынче «бои без правил». Стилизация под них тоже присутствует. Не только в стилистике постановочных боёв, но даже своего рода «ринге», где происходит бой с «берендеем» — страшным монстром…

Что касается сюжета, то он не нов, разумеется, что в нём будет? Всё как положено, что претендует на «важные события» жизни в пути воина. Рождение, смерть, предательство друга да что угодно ещё… Великая битва. Борьба за любимых. Красивые пейзажи, деревянные срубы и камни. Попытки «этнографии» и «древности» в духе титра «спустя седмицу». Внутри фильма множество хорошо придуманных сцен, которые выстроены в усреднено американском ключе и не имеют большого отношения к реальности, иногда это граничит с комедией, которая вряд ли подразумевалась. Например, и «эротическая сцена», когда героиня зашивает герою раны, а он мучается от желания к ней. Но в этом есть и некоторая хулиганская наглость режиссёра и попытки самоиронии до какой-то степени. С точки зрения драматургии в фильме часто пытаются вводить «обманки», переворачивания сюжета, пресловутые «поворотные точки», но выглядит это не слишком убедительно, а скорее сумбурно… Робкий артхаус, пробивающийся сквозь жанр, который, собственно говоря, никому и не нужен… Ни жанр, ни арт-хаус. А что нужно? Зачем люди идут смотреть такое кино? Кто-то грезит какими-то историческими фантазмами (вроде вечных бравых «ультраправых» из спортзалов и «родноверов» с колосками, на худой конец победителей олимпиад по истории — имя им легион), кто-то хочет почувствовать себя героем на коне, который один выходит против сотни и побеждает, кто-то любит смотреть на брызги моря и колыхание колосьев ржи, для чуть более «продвинутых» становится интересно смотреть как фильм «цитирует» другие фильмы этого жанра (включая признанные каноны) и как обыгрывается то или иное требование жанра… Кто-то любит проникновенную и трансовую «этническую музыку» (которая становится воинственной и с барабанами, когда начинается бой). Вообще, начиная с какой-то критической массы даже самое глупое становится по-своему интересным. Если построить пирамиду из пустых пивных баночек размером с Эверест, то, безусловно, это становится любопытным объектом… Бездарность или пошлость, когда они достигают определённых размахов, то уже как-то меняются что ли, обретают магический ореол. Переливаются как жемчуг в куче творческих открытий. Пустоватый, милый фильм, не дорогой по меркам такого кино. Особенно трогательны как обычно попытки вместить творческое в предсказуемое. Остаётся только пожелать создателям новых счастливых путешествий по степям кинопроцесса в поисках искусства.