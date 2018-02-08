Четверг, 8 Февраля 2018 года
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Актер Брэд Питт спровоцировал ДТП с участием трех машин

Культура

Участники происшествия смогли мирно договориться

Лос-Анджелес, США, 8 февраля 2018, 16:06 — REGNUM  Машина голливудского актера Брэда Питта столкнулась на дороге с другим участником движения. Виновником ДТП назван актер, сообщает Daily Mail.

Дорожное происшествие произошло 5 февраля в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе. Машина марки Tesla, которая принадлежит актеру, разбила автомобиль Nissan. При этом вторая в свою очередь толкнула Kia, находящуюся на обочине дороги.

Сообщается, что голливудский актер обсудил с участниками аварии причиненный ущерб. Также Питт сфотографировал нанесенные повреждения автомобилю Nissan.

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В окончание беседы участники движения обменялись необходимыми данными и простились рукопожатием.

Как сообщало ИА REGNUM, актер Брэд Питт попал в ТОП-5 самых переоцененных актеров 2017 года, по мнению экспертов журнала Forbes.

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