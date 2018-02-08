Великий человек: Мединский подарил свои джинсы музею Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, , 14:32 — REGNUM Министр культуры России Владимир Мединский отдал свои джинсы Музею социалистического быта в Санкт-Петербурге для выставки, сообщается сайте музея.

Выставка «Джинсы как культ» открывается в зале музея. Джинсы известных исполнителей и других деятелей искусства будут представлены зрителю. При этом каждый из них рассказал свою историю, которая связана с изделием из денима.

Министр культуры написал обращение: «Музею соцбыта от рожденного в 70-х».

На выставке можно увидеть предметы гардероба Ильи Лагутенко, Никиты Михалкова, Сергея Шнурова, Дианы Арбениной, Земфиры, Noize MC и другие. Основным экспонатом стала куртка писателя Иосифа Бродского.

Одним из последних свои «вельветовые штаны» отдал солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Он рассказал, что первые свои джинсы ему сшила бабушка из коричневого вельвета. При этом певец отметил, что ручная вышивка на карманах делала его самым модным.

Помимо одежды выставка содержит другие предметы из 80-х годов: виниловые диски, самодельные электрогитары и многое другое.

Отметим, ранее Мединский пожертвовал 312 тысяч рублей на создание фильма о Зое Космодемьянской.