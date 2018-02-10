«А что если эта штука непобедима?!»: негромкая дата в мире шахмат и разума

Андрей Выползов, , 00:05 — REGNUM

Сегодня, 10 февраля, шахматный мир отмечает негромкую дату. 22 года назад компьютерный разум выиграл первую в истории человечества партию у сильнейшего шахматиста Земли — тогдашнего чемпиона мира Гарри Каспарова. Сегодня на земле, пожалуй, нет человека, который хотя бы раз не сыграл с шахматной программой. А начиналось всё не так буднично.

Первый раз Каспаров всерьёз померился силами с компьютером сразу, как стал чемпионом мира в 1985 году, когда ему было 22 года. Перед советским шахматистом выстроились 32 доски, за которыми стоял электронный противник. Как вспоминает Каспаров, «я не чувствовал страха», и сеанс одновременной игры, длившийся более пяти часов, закончился со счетом 32:0. В пользу человека.

«Если не для всех, то хотя бы для меня это были старые добрые времена, когда человек мог противостоять шахматному компьютеру. Золотой век, оказавшийся безжалостно коротким…» — скажет позже Каспаров в своей монографии «Человек и компьютер: взгляд в будущее».

Золотой век, таким образом, продлился чуть более десяти лет. Уже в феврале 1996 года машина победила человека. Это сделал шахматный суперкомпьютер «Дип Блу» (Deep Blue, дословно «Тёмно-синий»). «Ящик» весил 1,5 тонны и управлялся целой когортой учёных США.

За компьютер фигуры передвигал американский программист тайваньского происхождения Фэн Сюн Сю, который и стоял у истоков создания шахматного интеллекта. На самом деле, как позже разоткровенничался Сю, матч в Филадельфии больше походил на авантюру:

«В то время никто за пределами IBM не знал, что наша машина существует всего две недели. Мы были совершенно не готовы к матчу».

Профессиональный разбор первой шахматной баталии человека и машины интересен лишь непосредственно шахматистам, коих среди читателей ИА REGNUM, наверное, невеликое множество. Поэтому изложу в занимательном ключе.

Итак, белыми выпало ходить «Дип Блу». Компьютер сделал первый ход, словно Остап Бендер — «перетащил королевскую пешку с е2 на е4». Партия веков началась!

Уже на тринадцатом ходу «Дип Блу» поставил чемпиона в тупик, атаковав конём чёрного ферзя. Каспаров убрал из-под удара сильнейшую фигуру, но так, что под ферзёвую связку попал конь. С этого момента позиция чёрных начала ухудшаться и в конце концов стала просто отчаянной.

На 37-м ходу Гарри Каспаров сдался.

Когда была зафиксирована победа искусственного интеллекта, ошеломлённый чемпион мира неожиданно спросил у программиста, передвигавшего фигуры за белых: «Где я мог сыграть лучше?»

«Этот вопрос застал меня врасплох. Я едва умел играть в шахматы, а величайший шахматный ум планеты спрашивал меня, где он мог бы улучшить свою игру», — удивлялся не менее ошеломлённый Фэн Сюн Сю.

Проигрыш «железу» так взволновал 33-летнего молодого человека, что во время вечерней прогулки Гарри спросил у своего компьютерного консультанта Фредерика Фриделя:

«Фред, а что если эта штука непобедима?!»

За матчем по интернету — ещё только-только набиравшему силу — следили европейцы. Как писала американская пресса, сайт, где транслировался матч, обошёл даже раздел в сетевом журнале «Спортс Иллюстрейтед», где демонстрировались девушки в купальниках.

Справедливости ради скажем, что сам матч, состоящий из шести партий, Каспаров у шахматной машины выиграл. Вторая партия была за Гарри, третья и четвёртая завершились ничьей, а в двух остальных чемпион уверенно победил. Окончательный счёт — 4: 2 в пользу Каспарова. Но, несмотря на победу в матче, в истории человечества осталась первая игра, проигранная человеком.

Что же это было? Неужели сцены из фильма «Терминатор» становятся реальностью? Сам Фэн Сюн Сю не склонен был так считать.

«Дип Блу» — не искусственный интеллект, — высказался программист в своей книге. — Это всего лишь тонко настроенный инструмент, который показывает разумное поведение в ограниченной области».

На самом деле «ничейную смерть» шахматам прочили ещё в 20-х годах прошлого века. Новый чемпион мира Хосе Рауль Капабланка играл так технично и непогрешимо, что победить его казалось невозможно. И современники гениального кубинца вдруг подумали: «А если все начнут так играть, как Капа, что тогда ждёт наши шахматы?»

Но, слава Богу, уже следующий чемпион мира Александр Алёхин развеял миф о непобедимости Капабланки. Сегодня норвежец Магнус Карлсен (кстати, пятый чемпион мира на букву «К», а если его когда-нибудь победит наш Сергей Карякин, то впору сказать, как в анекдоте, — «тенденция, однако») показывает своё превосходство над самыми рейтинговыми элитными гроссмейстерами. Но и Магнусу не по силам обыграть могучую шахматную программу…

«Так что же, ХХI век — реквием по шахматам?» — спросил я моего учителя в журналистике и трёхкратного чемпиона Курганской области по шахматам Валерия Паниковского.

«Никогда! — воскликнул Паниковский. — Так называемые белковые шахматисты будут играть между собой с прежним азартом и восторгом, потому что кладезь древней игры поистине неисчерпаем. Да, с помощью всесильного компьютера дебют в шахматах исследован до 30-го хода. Но ведь есть ещё миттельшпиль и эндшпиль, где безбрежное раздолье для фантазии и мастерства профессионалов. Не говоря уже о миллионах любителей, для которых шахматы навсегда останутся любимой игрой на все времена».

Так что вам шах и мат, машина!

Смотрите галерею к статье