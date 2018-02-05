Нетипичные путешествия — опасность или разрушение стереотипов?

Анастасия Алексеева, , 19:00 — REGNUM

Для многих туристов путешествие — это красивые места, приятные люди и только положительные эмоции. Страны третьего мира, в свою очередь, привлекают далеко не каждого путешественника. Однако это не про белорусского журналиста Леонида Пашковского, который снимает документальную программу «Хочу домой» на YouTube. Ролики о регионах Земли, которые не считаются туристическими, где часто бывает довольно страшно и опасно, но где живут такие же люди, собрали уже около 1,5 млн просмотров. За плечами Леонида — Пакистан, Иран и Индия, впереди — еще больше стран. В день старта второго сезона программы и выхода премьерной серии из Гаити корреспондент ИА REGNUM пообщался с путешественником и узнал, какую опасность несут такие поездки и какие страны разрушают все стереотипы.

: Как возникла идея посещать страны, в которые не каждый турист отправится добровольно?

Просто из любопытства. Видимо, я очень любознательный, и мне очень интересно, что происходит во всём мире. Про страны, в которые я езжу, почему-то нет никакой информации, по крайней мере, в русскоязычном пространстве. Туда никто не ездит, там не снимают трэвел-передачи. И единственный способ узнать, как там на самом деле, это поехать самому и посмотреть.

: Не страшно?

Сначала страшно не было, потому что страх, наверное, рождается из какого-то знания. А когда тебе никто об этом не рассказывал и ты нигде об этом не читал, тебе и не страшно, потому что не знаешь, чего ожидать. Страшно мне было уже после того, как я вернулся домой и стал глубже и глубже рыть всю эту тему. Когда я пообщался с местными, когда у меня в Facebook появились пакистанские новостные каналы, я понял, насколько там тяжелая, опасная и страшная ситуация. Если бы мне сейчас предложили туда поехать, я бы долго думал.

Но и на месте были опасные ситуации, в том же Пакистане. Я почему-то думал, что там всё прекрасно и безопасно, потому что не слышал ни про теракты, ни про что-то подобное. Я почему-то даже не удосужился почитать последние актуальные новости. На границе в Пакистане я встретил двух литовцев, нас вместе везли под конвоем двое суток через всю провинцию Белуджистан, потому что это самый опасный регион страны. Власти обязаны всех туристов сопровождать с вооруженными охранниками, пока они не выедут за границу этой провинции. Мы ехали, и это всё казалось смешным цирком. Накуренные охранники, по которым видно, что они абсолютно не профессиональные военные, а просто люди, которым дали автоматы и заплатили деньги. Всё это было весело, пока мы не приехали в гостиницу, не подключились к Wi-Fi и не наткнулись на новость, что в этот же день в этой же провинции совсем недалеко от нас боевики захватили пассажирский автобус и похитили сорок человек. Когда ты понимаешь, что это происходит у тебя под носом, становится страшно. Сразу понимаешь, что весь этот цирк с охранниками и не цирк вовсе, а вынужденная мера.

: Были ли еще во время съемок моменты, когда вы находились в опасности и основной задачей было просто выжить?

Слава богу, нет, больше ничего такого не происходило. Единственный момент — было неприятно в Гаити, где я снимал второй сезон. Там очень сложно снимать. Первые дней пять я даже не доставал камеру из рюкзака, потому что не понимал, как это сделать. Как только достаешь камеру и даже еще никого не снимаешь, люди моментально начинают кричать, подходить, агрессивно размахивать руками. Сразу понимаешь, что камера вызывает у них кучу негатива.

Я к этому приспособился, нашел какие-то ходы и вообще смелость. В итоге спустя две недели я уже спокойно снимал. Однажды я ходил и в открытую снимал, никто меня не трогал, я был счастлив. И вдруг в какой-то момент я слышу крики, поворачиваю голову и вижу толпу из 30—40 человек. Они все кричат и движутся на меня. Я даже не успел сообразить, что происходит, когда из толпы выбежал какой-то мужчина, подбежал ко мне и начал вырывать камеру из рук. Тут у меня отключилось сознание, я не понимал, что происходит. И слава богу, в этот момент с другой стороны подбежал другой местный и начал меня отбивать. Он отвлёк на себя всё внимание, и я быстренько убежал. Не знаю, чем бы всё это закончилось. Может, отобрали бы всё, что было, может, избили бы. Но слава богу, я не узнал продолжение.

: Раз уж мы коснулись второго сезона, давайте поговорим о нём. Последнее видео первого сезона вы опубликовали в мае 2017 года, и вот сейчас объявили о старте второго. С чем связан такой длительный перерыв?

Такие дела быстро не делаются, сначала я всё снимаю, а уже потом монтирую. Это не блог, я не снимаю, как где-то хожу и озвучиваю то, что я делаю или чего я не понимаю. Я всё-таки пытаюсь делать более осмысленный продукт.

Во-первых, к поездке нужно готовиться, чтобы приехать и понимать хотя бы минимальный бэкграунд о стране, что там происходит и почему, о чем говорить с людьми и что у них спрашивать. Во-вторых, чтобы снять один эпизод, нужно потратить минимум пять дней или неделю. Нужно найти героев, уговорить их сниматься. В первом сезоне не было такой сложности, а вот во втором, когда я был в карибском регионе, она появилась. Там у людей очень плохое отношение к журналистам и вообще к людям с камерой, да и к иностранцам в принципе. Все считают, что ты зарабатываешь на них деньги. Никто не хочет не то что сниматься и что-то говорить на камеру, но даже фотографироваться.

У них предрассудок, что все приезжают, чтобы показывать их, как животных в цирке, и заработать на этом деньги, а им от этого никакой выгоды. Поэтому каждый сюжет мне давался очень большой кровью. Нужно было сначала потратить дня три, чтобы втереться в доверие к герою, убедить его сниматься и так далее. Только потом начиналась съемка. В общем, долгий процесс. Потом всё это монтируется. На ходу смонтировать невозможно, потому что материала очень много. Чтобы сделать всё красиво, уходит минимум две недели на эпизод. Плюс я искал деньги, чтобы поехать в путешествие. Поэтому так долго. Трэвел-шоу на ТВ тоже не за месяц делаются. А когда ты всё делаешь один, времени уходит еще больше.

: Какие страны вы посетили в рамках второго сезона?

Куба, Панама, Гаити, Ямайка, Коста-Рика и Венесуэла.

: Будут ли в новом сезоне какие-то принципиальные отличия от первого?

Нет, всё будет в том же формате, как и прежде. Но всё равно это будет совсем другой сезон, потому что в нем я покажу совершенно другую культуру. Страны и их жители очень отличаются от тех, чтобы были в первом сезоне.

: Сейчас за вашими плечами уже много стран в рамках программы. Из какой страны больше всего хотелось вернуться домой?

Из Гаити. Там люди очень четко очерчивают границу между темнокожими и белыми. Там ни капли не чувствуются западные стремления уровнять все расы. На Карибах люди прекрасно понимают разницу и видят объем своих возможностей. Очень чувствуется исторический груз рабства и их обида на это. Она сквозит отовсюду. Но в целом люди такие же, как и везде. Из Гаити хотелось уехать, потому что это место, в котором нет никакой надежды.

Я показывал знакомым первую уже смонтированную серию второго сезона. И меня спросили: «А будет какой-то духоподъемный финал?» Обычно у меня в каждом эпизоде есть финал, где люди приходят к каким-то положительным мыслям, что есть надежда, есть возможность перемен. И я понял, что в случае с Гаити такого не будет. Там настолько всё плохо, что люди живут только сегодняшним днём, так как будущего не существует. Просто страшно. Там такое уныние, что в Гаити просто невозможно находиться.

В принципе, на Кубе то же самое. Там тоже все очень плохо с точки зрения того, как люди живут. У них тоже нет никакой надежды на перемены, но такое ощущение, что они с этим смирились и научились с этим жить. Они не парятся, танцуют, пьют ром и занимаются сексом. И это их спасает. По крайней мере, выглядят они чуть более жизнерадостно, чем гаитяне. Но по факту ситуация у них не намного лучше, чем в Гаити. Многие кубинцы даже ездят в Гаити, чтобы торговать и заработать хоть какие-то деньги. Например, они покупают на Гаити одежду, которую американцы привозят как гуманитарную помощь, а потом продают её на Кубе. Так что в чём-то Гаити даже лучше живет, чем Куба.

: А какой город произвел самое угнетающее впечатление?

Порт-о-Пренс, столица Гаити. Первый эпизод у меня будет про Сите-Солей, это большой район города, трущобы. Там буквально город построен из мусора, и живут в нем порядка 300 тыс. человек. Я не могу себе представить место страшнее, чем это.

: Есть страны третьего мира, которые вы посетили, но которые не вошли в выпуски?

Бангладеш. Я там не успел отснять достаточно материала, так как мне нужно было срочно уехать домой. Очень интересная страна. Пока практически неизведанная туристами и путешественниками, хотя очень красивая. Страна бедная и, по факту, там, наверное, нечего делать туристу, так как никакой инфраструктуры нет. Но для путешественников это очень крутое место, потому что, во-первых, там очень дешево, а во-вторых, местные жители не избалованы туризмом и искренне относятся к приезжим. Невероятно красивая природа и приятные люди. Я убедился на своем опыте, что мусульманская культура крутая с точки зрения человеческих отношений, и находиться в мусульманской стране очень приятно.

: Одна из целей вашей программы — разрушение стереотипов. Какая страна лучше всего выполнила эту задачу лично для вас?

В первую очередь Иран. Если спросить десять человек: «Что ты знаешь про Иран?», девять скажут, что это страшная диктатура, что там одержимые мусульмане и вообще туда лучше не соваться. По факту это абсолютно не так. Восхитительная страна с восхитительными людьми. По моему мнению, это смесь Востока с Европой. То есть ментальность у них довольно-таки европейская, но с немного восточным привкусом. Единственный минус в том, что там есть политический строй, который очень многим в стране не нравится. Но это никак не влияет на путешественников.

Страна очень богатая, особенно природой: есть пустыни, леса, море, места, где на лыжах можно покататься… Если любишь историю, то там куча исторических памятников. Если любишь людей, то это вообще золотая жила, потому что иранцы — это главная достопримечательность страны. Туда можно вообще ехать без денег. Ты всегда будешь накормлен, всегда будет место, где можно переночевать. Это самая безопасная страна, в которой я был. Мне кажется, там вообще с путешественником не может случиться ничего криминального.

: Как вы выбираете страны для новых выпусков?

Я просто думаю, про какой регион ничего не знаю, и мне бы очень хотелось узнать. Для первого сезона планировался вообще другой маршрут. Там должны были быть Китай, Монголия и Непал. Но я немного затянул с подготовкой, на тот момент уже была середина осени, было очень холодно. Я бы просто замерз в этих странах. Поэтому быстро изменил маршрут и поехал совсем по другому пути.

Во втором сезоне я хотел поехать в Африку, но это сложный регион, и к нему нужно серьезно подготовиться. И в плане денег, и в плане логистики. Плюс язык. Мне важно, чтобы люди говорили по-английски. Поэтому нужно было выбирать регион Африки, где сконцентрированы англоговорящие страны. У меня не было на это времени, а начинать съемки уже пора было. Тогда я понял, что есть альтернатива — Карибы, так как там либо английский, либо испанский. По-испански я тоже немного говорю, поэтому поехал туда. Кроме того, туда не нужно делать визу. Да и страны интересные, малоизвестные и окутанные стереотипами.

: В последнем выпуске первого сезона вы начали сотрудничать с Aviasales. В новом сезоне они вас спонсируют?

Да, они поддержали меня финансово и в основном именно благодаря им получилось снять второй сезон.

: А до этого у вас были спонсоры или рекламодатели?

До этого я всё делал за свои деньги. Сейчас я активно работаю над тем, чтобы поставить канал на бизнес-рельсы, договариваюсь с рекламодателями и очень надеюсь, что всё получится.

: Ваш проект довольно серьезный и выглядит немного нестандартно для YouTube, даже в какой-то мере напоминает телевизионный. Не было мыслей выйти за рамки интернета и покорить «голубые экраны»?

На ТВ такого не покажут. Я общался с парой телевизионных продакшн, мы много чего обсуждали, но так ни к чему и не пришли, потому что это всё равно не телевизионный формат. То, что делают для ТВ, работает и снимается по другим схемам. Поэтому, в любом случае, пришлось бы проект сильно переделывать.

: Что вас вдохновляет на поездки и на съемки? Может, есть какие-то проекты, из которых вы черпаете идеи?

Вдохновляют другие люди. Самый яркий пример — это Саша Фёдоров и его девушка Лена Срапян. Сейчас они снимают фотопроект про индейцев Амазонии. И они делают это очень профессионально и очень интересно. Они находят такие вещи, которые до них мало кто находил. К тому же умеют это хорошо подать. Это номер один, за кем нужно следить в независимой русскоязычной трэвел-журналистике. Ну и в целом я нахожу какие-то интересные документалки, статьи. У меня сразу в голове звучит звоночек, что это интересно, нужно узнать больше, поехать и посмотреть.

: У вас есть еще музыкальный проект Pashkowski. Расскажите о нем.

На самом деле его уже нет. Он был лет пять назад. Так что давно всё в прошлом, но немножко отголосков в новом сезоне программы будет. Карибы — очень музыкальный регион. На Ямайке в Трэнч Таун, районе Кингстона, я записывался с ребятами в маленькой независимой студии. Именно там зарождалось регги, оттуда родом все столпы этого музыкального направления. И вот там я попал на студию к молодым парням, мы с ними немного развлеклись.

А в Гаити очень популярен рэп на местном креольском языке и местная электронная музыка — рабодай. Вообще музыка там звучит отовсюду. В Гаити я тоже по счастливой случайности попал на студию. Местные рэперы взяли меня на понт и, видимо, не ожидали, что я тоже подключусь к процессу, зайду в будку и запишу с ними трек. Это смешная история.

: Есть ли у вас сейчас или в планах еще проекты, помимо трэвел-программы?

Нет. И в планах тоже пока ничего нет. Посмотрим, как зайдет второй сезон, как будет развиваться и двигаться. Пока его нужно сделать и выпустить нормальное промо.

Читайте ранее в этом сюжете: Вокруг света на товарных поездах — свобода или безумие?