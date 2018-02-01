Путин поздравил с 10-летним юбилеем «Национальную Медиа Группу»

Москва, 1 февраля 2018, 13:36 — REGNUM Сегодня, 1 февраля, президент России Владимир Путин поздравил коллектив ЗАО «Национальная Медиа Группа» с 10-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.
По его мнению, за 10 лет холдинг в полной мере реализовал свой солидный творческий, консолидирующий потенциал
Кроме того, холдинг вошёл в число крупнейших, конкурентоспособных и наиболее эффективных компаний в отечественной медиаиндустрии.
«Сегодня под эгидой «Национальной Медиа Группы» воплощается в жизнь большое количество информационных и развлекательных проектов для самой широкой аудитории, ведётся работа над совершенствованием продуктов медиарынка», — говорится в поздравительной телеграмме.
Глава государства отметил ощутимую поддержку «Национальной Медиа Группе» значимым социальным и гуманитарным проектам, особенно ориентированным на воспитание подрастающего поколения.
Президент выразил уверенность, что высокопрофессиональный подход к делу позволит приумножить нынешние достижения «Национальной Медиа Группы» и пожелал коллективу всего наилучшего.
Справка ИА REGNUM :
Крупнейший в России частный Медиахолдинг, созданный в 2008 году путем объединения медийных активов ОАО «АБ Россия», Алексея Мордашова, ОАО «Сургутнефтегаз» и страховой группы «Согаз».
В настоящее время НМГ управляет диверсифицированным портфелем активов в ключевых сегментах российского медиа-рынка, способствуя росту их капитализации и конкурентоспособности.
Председателем Совета директоров «Национальной Медиа Группы» является известная в прошлом гимнастка Алина Кабаева.
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