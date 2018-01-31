Москва, , 17:00 — REGNUM 28 января 1820 года Фаддей Беллинсгаузен открыл загадочный материк, подтвердив его существование и опровергнув недоступность. Так началось освоение и изучение крайнего юга.

Открытие и исследование южных земель нашли своё отражение в детской литературе и сохранились в архивах Национальной Электронной Детской Библиотеки. О крайней точке Земли, где ось планеты пересекается с её поверхностью, рассказывает заместитель директора по информатизации и фондам Илья Гавришин:

Антарктида не принадлежит ни одному государству. В Антарктиде никто никогда не жил. И не думайте, что на крайнем юге теплее, чем на крайнем севере. Наоборот, в глубине материка морозы могут достигать 80 градусов Цельсия, при постоянном ветре это смертельно холодно.

О существовании Южного материка подозревали еще в Древней Греции, но первым исследователем южной полярной области можно считать Джеймса Кука. Начиная с 1773 года он трижды пересекал Южный полярный круг, открыл много новых островов, исследовал ранее открытые. Но его описания трудностей плавания в заполярных водах и утверждения о недоступности материка отодвинули открытие Антарктиды еще на 50 лет. Сам континент открыла русская исследовательская экспедиция 1819 года, состоявшая из шлюпов «Восток» и «Мирный» под командованием Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева. 28 января 1820 года моряки увидели берег загадочного Южного материка. Много открытий было сделано промышленниками, которых влекла в Антарктику надежда на богатую добычу (киты, тюлени, морские котики). Карты, составленные американской экспедицией Чарлза Вилькса, позволили достичь больших успехов в исследовании Антарктики в 1839—1843-х годах английской экспедиции на кораблях «Эребус» и «Террор» под командой Джеймса Росса и Фрэнсиса Крозье. В 1841 году Росс открыл антарктические вулканы Эребус и Террор, названные в честь его кораблей. И конечно же, море Росса, единственное место, откуда можно проникнуть в глубь южного континент без особых, по меркам Антарктиды, трудностей. Первым человеком, ступившим на берег шестого континента, стал молодой норвежский натуралист Карлстен Борхгревинк, прибывший туда в январе 1895 года на борту норвежского китобойного судна «Антарктик» под командой капитана Будля. Борхгревинк организовал экспедицию в Антарктиду в 1989 году на корабле «Южный крест», которая перезимовала на берегу материка и вернулась в Англию летом 1900. К 1904 году на первый план вышли задачи изучения поверхности шестой части света и достижение Южного полюса.

Экспедиции Эрнеста Шеклтона на судне «Нимрод» (январь 1908 г. — февраль 1909 г.) удалось совершить восхождение на вулкан Эребус, открыть Южный магнитный полюс. Сам Шеклтон с товарищами совершил поход к Южному полюсу, но не дошел до него 178 км. Экспедиция вернулась домой в полном составе, никто не погиб. Первым полюса достиг Руаль Амундсен в декабре 1911 года, на несколько недель опередив Роберта Скотта (январь 1912). Это печальная история, т. к. Скотт планировал в спокойной обстановке провести исследования и совершить поход к полюсу, когда узнал, что Амундсен высадился на материк с той же целью. Изначально Амундсен планировал путешествие на Северный полюс, но узнав, что его уже открыли, решил организовать экспедицию в Антарктиду и открыть Южный. В результате возникла напряженная атмосфера соревнования, от которого Скотт не мог отказаться. Увы, экспедиция Скотта уступила команде Амундсена, достигла полюса на месяц позже норвежцев и в полном составе погибла на обратном пути. Останки Скотта и его товарищей были обнаружены поисковой группой лишь в ноябре 1912 года.

Формула «Бороться и искать, найти и не сдаваться.» (А.Теннисон, «Улисс»), написанная на кресте в память Скотта и его товарищей, продолжает действовать. Шестой континент хранит еще много секретов.

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