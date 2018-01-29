Отец новой драматургии

Денис Романов, , 00:05 — REGNUM

«Казалось, что мы проваливались. Занавес закрылся при гробовом молчании. Актеры пугливо прижались друг к другу и прислушивались к публике. Гробовая тишина. <…>

В этот момент публика разразилась стоном и аплодисментами. <…>

В публике успех был огромный, а на сцене была настоящая пасха».

Именно с этой первой успешной постановки «Чайки» в Московском художественном театре (МХТ) Станиславского и Немировича-Данченко началась большая театральная жизнь Антона Чехова — мирового классика, врача, ставшего одним из самых известных драматургов в мире.

«Если у меня есть дар, я доселе не уважал его»

Антон Павлович Чехов родился зимой 1860 года в Таганроге в купеческой семье. Дед Чехова был простым крестьянином, который своим трудом смог вырваться из крестьянской нищеты и стать купцом. Антоша стал третьим из шести детей в семье. Пятеро братьев Чехова и его сестра тоже пошли по пути творчества и выбрали профессии писателя, художника и учителя.

Сам будущий великий драматург говорил: «В детстве у меня не было детства». Бесконечные хождения в церковь, помощь отцу в купеческой лавке, учеба в гимназии — всё это не было яркими воспоминаниями Антоши. А вот Таганрогский театр стал для юного Чехова настоящим источником вдохновения. Как он сам впоследствии напишет: «Театр мне давал когда-то много хорошего». Да и сам Чехов принимал деятельное участие в модных в то время домашних спектаклях.

Когда в 1876 году отец Чехова сбежал из Таганрога в Москву от кредиторов, для юного писателя настали трудные времена. Денег хватало с трудом, приходилось одновременно учиться и давать уроки репетиторства, чтобы как-то связать концы с концами. Тем не менее Антон оканчивает успешно в 1879 году гимназию и поступает на медицинский факультет Московского университета. Отучившись пять лет, Чехов получает гордое звание уездного врача и начинает работать по профессии.

Пробовать же себя как писателя Чехов начинает еще с гимназии, в университете он продолжает писать, оставляя различные забавные подписи: «Антоша Чехонте», «Человек без селезенки», «Брат моего брата». В это время Чехов печатается в журналах «Стрекоза», «Будильник», «Зритель». Публикуются его рассказы «Сказки Мельпомены», «Пестрые рассказы», «В сумерках» и другие. А с 1886 года Чехов начинает сотрудничать с публицистом Алексеем Сувориным, который издает газету «Новое время». В это же время от литератора Дмитрия Григоровича будущий драматург получает письмо, в котором Григорович искренне просит Чехова «поберечь впечатления для труда обдуманного», то есть не писать юморески, а сосредоточиться на более серьезных вещах.

«Если у меня есть дар, который следует уважать, то каюсь перед чистотою Вашего сердца, я доселе не уважал его», — отвечает Чехов.

«Это место невыносимых страданий»

Особое место в жизни Антона Чехова заняла его поездка в 1890 году на остров Сахалин, где он пробыл несколько месяцев. Несмотря на довольно краткое пребывание на острове, Сахалин как место ссылки произвел на Чехова неизгладимое впечатление.

«Это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный», — напишет впоследствии Чехов.

Итогом поездки стала книга «Остров Сахалин», а впечатления от поездки нашли свое отражение в рассказах «В ссылке», «Убийство» и одном из наиболее сильных произведений писателя «Палата №6».

Вообще, Чехов был очень близок к народу. Особенно это видно и по его рассказам, и по его пьесам, в которых писатель и драматург самым точным образом передает суть происходящего, будь то описание жизни конюха или мещанина. Писатель никогда не стеснялся своего образования, наоборот, Чехов всегда подчеркивал, что он в первую очередь врач, а не драматург. И как врач Чехов работал очень добросовестно: помогает крестьянам, строит школы для крестьянских детей, выезжает в губернии, где лютуют голод и эпидемии холеры, проводит перепись населения.

Несмотря на свою смелость и неуемную жажду жизни, Чехов при этом всегда был очень скромным человеком. Как писал Станиславский, Антон Павлович никогда не мог не принять неприятного посетителя или тем более намекнуть гостю, что уже пора идти домой. «Нельзя же так. Послушайте…», — неуверенно говорил Чехов.

Судьбы «Чайки» и Чехова

В 1896 году появляется «Чайка». Чехов и до этого пишет пьесы, например, «Свадьбу», «Лешего», «Медведя» и другие. Но именно с «Чайки» начинается жизнь Чехова как великого драматурга и расцвет его театрального гения. Удивительно, но если бы не причудливые извороты судьбы, «Чайка» могла бы вообще никогда не стать знаменитой, а Чехов — всемирно известным драматургом.

Первая постановка «Чайки» произошла в Санкт-Петербурге в Александринском театре. Это оказался полный провал. Он нанес сильный удар по Антону Павловичу.

Борясь с туберкулезом, Чехов постоянно остается на Ялте. А в это время в 1897 году Владимир Немирович-Данченко и Константин Станиславский основывают Московский Художественно-общественный театр, которому суждено стать главным событием в жизни Чехова.

Новая система Станиславского, его радикальные взгляды на театр, требования играть на сцене иначе, чем это делалось до сих пор — это всё давало надежду Константину Сергеевичу на удачную постановку «Чайки». Но Чехов отказывался наотрез. Только благодаря таланту Немировича-Данченко удалось убедить драматурга, и в 1898 году «Чайку» включили в репертуар МХТ.

Постановка пьесы была важнейшим событием не только для Чехова, но и для самого театра, который пребывал в очень затруднительном положении относительно финансов.

«Все понимали, что от исхода спектакля зависела судьба театра», — напишет Станиславский.

Но в итоге «Чайка» обрела вторую жизнь. С этих пор Антон Павлович становится преданным другом театра Станиславского и пишет все свои дальнейшие пьесы исключительно для МХТ. Так появляются «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад».

Кажется невероятным, что в одно время сошлись два титана русской культуры — великий режиссер Станиславский и гениальный драматург Чехов. Именно Константин Сергеевич сумел распознать в чеховских пьесах новую драматургию. Станиславский писал, что Чехова нельзя играть старыми приемами игры и что только благодаря новой системе подготовки актеров удалось «перенести на сцену кое-что из того, что дал нам Чехов».

"Он всегда с верой рисовал будущее русской жизни»

Драматург был тяжело болен. С детства он страдал туберкулезом, у него кровоточило правое легкое. Многие считают, что немалую роль в обострении болезни сыграла поездка Чехова на Сахалин, где драматург изрядно подорвал свое здоровье. Позже Антон Павлович почти все время будет проводить в Ялте, однако не оставит своей работы. Чехов также женится на артистке МХТ Ольге Книппер, которая останется верна ему до конца.

Умер Чехов в Германии летом 1904 года.

Драматургия Чехова была новаторской, но вместе с тем Антон Павлович не отменял, а продолжал лучшие традиции русской литературы. Знаток человеческой души, великий драматург оказал решающее влияние на развитие не только русской, но и всей мировой литературы и драматургии. Его учениками были Максим Горький, Иван Бунин, Александр Куприн, а его пьесы и по сей день ставятся в театрах по всему миру.

Сам же Антон Павлович, несмотря на свою тяжелую болезнь, всегда верил в светлое будущее. Как писал Станиславский: «Он бодро, всегда оживленно, с верой рисовал красивое будущее нашей русской жизни. А к настоящему относился только без лжи и не боялся правды».

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