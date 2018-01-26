Жуков: «Русского дома» на Олимпиаде в Пхенчхане скорее всего не будет

Москва, , 18:27 — REGNUM В южнокорейском городе Пхенчхане, в котором скоро начнутся XXIII зимние Олимпийские игры, не будет организован «Русский дом», как это раньше бывало на предыдущих Олимпийских играх. Такое заявление сделал сегодня, 26 января, председатель Олимпийского комитета России Александр Жуков.

«ОКР не будет делать Русский дом на Олимпиаде. Дело в том, что у нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, этого нам нельзя делать. А так как в доме болельщиков традиционно проходили церемонии чествования спортсменов, которые победили на Играх, большого смысла организовывать его ОКР не видит», — сказал Жуков.

При этом Жуков отметил, что «Русский дом» в Пхенчхане вполне может быть открыт другой организацией.

«Информацию о том, будет ли это делать кто-то ещё, пока дать вам не могу, но ОКР делать дом болельщиков не будет», — отметил председатель ОКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января стало известно, что на XXIII зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане поедут 169 российских спортсменов. При этом практически все ведущие российские спортсмены не получили приглашения на Игры.