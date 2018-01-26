За провокацией со «Смертью Сталина» стоят английские спецслужбы — мнение

Барнаул, , 13:31 — REGNUM Депутат Алтайского краевого законодательного собрания, секретарь бюро совета отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае, кандидат философских наук Владислав Вакаев не стал бы называть искусством сознательные попытки по дискредитации российской истории посредством кинофильмов. Высказываясь в отношении запрета на показ британской ленты «Смерть Сталина» режиссера Армандо Яннуччи, он также отметил:

«Не хотелось бы уподобляться людям типа «Пастернака не читал, но осуждаю», но у меня нет оснований не доверять решению членов Общественного совета Минкульта, которые однозначно расценили фильм как идеологическую борьбу против нашей страны. Я представляю, что «прогрессивная либеральная общественность» опять начнет кричать о наступлении на свободу слова и творчества, о праве на свободное самовыражение «творца». Но я бы не стал называть искусством сознательные попытки по дискредитации нашей истории и нашего народа, разрушению его исторического самосознания и исторической памяти», — подчеркнул депутат.

Он считает Сталина одной из самых сложных и противоречивых фигур в истории.

«Но мы должны осмыслить и его заслуги, и его ошибки самостоятельно, без «помощи» иностранных деятелей. В этом плане мне очень нравятся слова Владимира Высоцкого, у которого иностранный корреспондент спросил — не диссидент ли он и как он относится к политике тогдашнего руководства СССР. На что Высоцкий ответил: «У меня много вопросов к моему правительству, но их я буду решать не с вами». То же самое можно сказать и о нашей истории», — считает Владислав Вакаев.

По его мнению, Великобритания нередко становится базой для создания подобных «произведений», призванных дискредитировать историю России.

«Чего стоит только «Ледокол» Виктора Суворова (Резуна), в котором автор, всячески передергивая факты, пытался убедить читателей в том, что именно СССР хотел напасть на Германию первым. Это была настоящая идеологическая диверсия против нашей страны. Уверен, за этой масштабной провокацией стоят английские спецслужбы», — заявил политик.

Вместе с тем он полагает, что запретами в современном информационном обществе можно мало чего добиться.

«Сейчас есть масса возможностей увидеть запрещенный фильм или книгу. При этом скандал, связанный с запретом, всего лишь подстегивает дополнительный интерес к произведению. Поэтому нужно не столько запрещать, сколько предлагать свою версию истории. Делая это более качественно, профессионально и исторически достоверно. Не так, как это делали создатели «Викинга» или «Крыма», — резюмировал Владислав Вакаев.

Напомним, ранее дочь «маршала Победы» Георгия Константиновича Жукова в открытом письме министру культуры РФ Владимиру Мединскому назвала кинофильм «Смерть Сталина» «плевком в лицо живым и мёртвым». Прокат картины должен был состояться в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы. Но после просмотра фильма ряд известных политиков и деятелей культуры страны попросили отозвать прокатное удостоверение картины. Минкульт 23 января так и поступил.

Но сегодня, 26 января, стало известно, что московский кинотеатр «Пионер», несмотря на запрет, всё-таки показал фильм. В связи с этим в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении.

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