«Кавказ в революционную пору»: как строились Грузия, Армения и Азербайджан

Москва, , 17:08 — REGNUM Как встретил Кавказ события 1917 года? Почему энтузиазм Февраля сменился у властей Закавказья ярым неприятием Октября, попыткой сепаратизма и политическим развалом? Ведь лозунги, лежавшие в основе решений тех, кто взял власть в свои руки после победы февральской революции, казались такими логичными и правильными.

ИА REGNUM публикует книгу Вадима Муханова «Кавказ в революционную пору», в которой собраны самые яркие эпизоды 1917—1918 годов, определившие политическую судьбу Закавказья в ХХ веке. Как отреагировала местная управленческая элита какие действия были ей предприняты, читатель узнает из приводимых автором архивных источников и исследовательских материалов. Большую ценность представляют свидетельства эпохи, основанные на достоверных документах и воспоминаниях, оставленных непосредственных участников событий.

Книга позволяет сделать вывод о трудностях, возникавших в условиях, когда необходимость политической борьбы подменялась националистической или межрелигиозной. Издание предназначено историкам, публицистам, а также всем, интересующимся событиями революционной эпохи и историей Закавказского региона.

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