Русская Арктика: новые архивные материалы

Архангельск, , 16:32 — REGNUM Арктический регион для России — один из важнейших: четверть наших запасов нефти, возможность для военно-морского флота выйти сразу в Мировой океан, самое короткое время подлета ядерных ракет, самый короткий водный путь из Азии в Европу… Освоение этого холодного и неуютного региона, где человеку очень сложно выжить, затруднено и сейчас, в эпоху технических достижений. Но ведь изучать эти территории начинали гораздо раньше — так как это происходило?

ИА REGNUM публикует книгу «Русская Арктика», в которую вошли уникальные архивные материалы — работы архангельских историков-краеведов XIX века об исследовании приполярных районов Архангельской губернии и документы северных экспедиций, снаряженных в Архангельске в XIX — нач. ХХ веков.

«Арктика, с одной стороны, — бегство за мечтой, для каждого — своей. С другой стороны, — тщательный расчёт, точностью которого определяется победитель в этой гонке», — пишут составители сборника В.И. Станулевич и С.О. Шаляпин.

Книга будет интересна широкому кругу читателей, интересующихся тем, с какими юридическими, финансовыми, инженерными, инфраструктурными и дипломатическими проблемами сталкивалась Российская Империя при освоении Арктики. Как этот регион из «заднего двора империи» начал превращаться в стратегическую дорогу России в океан? Какими были известия о плаваниях северных мореходов, какие исторические обзоры сохранились о них и их экспедициях? Что представляли собой северные окраины Архангельской губернии? Как налаживали коммуникации в этих труднодоступных землях? Взгляд в прошлое позволит увидеть полноту картины исследования русской Арктики, шедшего в разные эпохи различными темпами.

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Издание осуществлено при поддержке Правительства Архангельской области, АО «Архангельского ЦБК» и ООО ПКП «Титан».