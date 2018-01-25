В Москве представили уникальные книжные проекты, посвященные Высоцкому

Москва, , 20:45 — REGNUM Издательство «Либрика» на площадке книжного магазина «Москва» представило два крупных книжных проекта — сборник «Высоцкий в Грузии» и фотоальбом «Высоцкий».

Автор книги «Высоцкий в Грузии» Нина Шадури-Зардалишвили в своем выступлении перед гостями презентации рассказала о реакции на свою книгу.

«Многие мои московские друзья, услышав название книги, удивлялись: «А что, Владимир Семенович бывал в Грузии? А даже если и так, разве это может быть темой?» Как выяснилось, это огромная тема. В ходе исследования нас накрыла целая волна информации, мы шли от собеседника к собеседнику, от очевидца к очевидцу — и открывали все новые факты», — рассказала автор книги.

Владимир Высоцкий приезжал в Грузию не только с гастролями театра и на концерты, но и «просто так». По мнению Нины Шадури-Зардалишвили, это говорит об отношении Владимира Семеновича к стране: «Согласитесь, приезжать куда-то просто так можно, только если тебе там хорошо».

«Каким его узнали в Грузии, таким его и полюбили. Каким полюбили, таким и запомнили. Каким запомнили, таким помнят до сих пор. Юбилей Высоцкого будут праздновать и через полвека, и много позже. Наше поколение передает эту эстафету любви детям и внукам. Пусть всегда будет Высоцкий!» — цитирует слова автора книги «Спутник-Грузия».

Мнение автора книги поддержал актер, соратник Владимира Высоцкого по Театру на Таганке, Вениамин Смехов. Он вспомнил, как в 1966 году их труппу встречали в Тбилиси.

«Во время грузинского застолья из-за стола встал один из лучших артистов театра Руставели: «Мы знаем, как вам тяжело в этой Москве. Но мы — не просто город Советского Союза, мы — Грузия, а вы — наши друзья!» — рассказал Вениамин Смехов.

Второй проект издательства «Либрика» — фотоальбом «летописца Таганки», известного театрального фотографа Александра Стернина. Тематика альбома шире его названия — это не только сам Владимир Высоцкий, но и окружавший его театральный мир Театра на Таганке, спектакли, закулисная жизнь, коллеги-актёры, режиссёр Юрий Любимов, друзья театра, известные поэты и писатели. В издание вошло порядка трёхсот фотографий, из них треть ранее не публиковались.

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