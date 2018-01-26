Фильм «Скиф»: победа зла, «прекрасная и справедливая»

Москва, , 01:12 — REGNUM Новый художественный фильм режиссера Рустама Мосафира «Скиф» вновь ставит вопрос о том, всякое ли кинопроизведение не документального жанра способно быть художественным. Что мешает воспринять этот фильм как художественный, несмотря на все внешние признаки исторического фентези, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Марина Александрова.

Фильм о всеобъемлющей победе зла, содержащий в себе авторскую оценку этакого события как прекрасного и справедливого, встретишь не часто. А когда встретишь, изумляешься. Нечто похожее произошло с лентой «Скиф» и, как ни странно, дело здесь вовсе не в неумелости творческой бригады. Многое вполне можно назвать зрелищным, качественно снятым. Но философия, присутствующая в этом фильме насквозь, пожалуй, вполне может быть сведена к короткому «не верь, не бойся, не проси», принявшему размер всепобеждающей максимы.

К счастью, такой прием, как известно, способствует тому, что фильм теряет зрелищность даже при очень очень качественно сделанной картинке, шикарно продуманных костюмах и оружии персонажей. Нормальному зрителю становится все равно, чем кончатся перипетии героев. Примерно как если бы поссорились головы Змея Горыныча. Хотя уголовная романтика, становящаяся все более популярной среди современных подростков, вполне может откликнуться на такого рода «художественное» произведение. Только вот хорошо ли это?

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